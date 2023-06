L'économie brésilienne connaîtra une croissance de 2,14% en 2023, selon les prévisions publiées lundi par la Banque centrale, qui a consulté une centaine d'économistes d'institutions financières.

C'est la première fois que les économistes du marché prévoient que la plus grande économie d'Amérique latine connaîtra une croissance de plus de 2% cette année. Jusqu'en décembre dernier, les analystes prévoyaient une croissance de 0,60 % pour 2023 et ce n'est qu'en mai qu'ils ont commencé à prévoir que la hausse du PIB pourrait dépasser 1%.

La nouvelle projection a été publiée trois jours après que la même Banque centrale a annoncé que l'activité économique au Brésil avait augmenté de 0,56 % en avril par rapport à mars, bien au-dessus de toutes les prévisions, et de 3,47 % au cours du trimestre février-avril. Selon les chiffres de l'institution d'émission, l'économie brésilienne a accumulé une expansion de 3,88% au cours des quatre premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2022, tandis que l'expansion au cours des douze derniers mois jusqu'en avril était de 3,43%.

L'économie brésilienn e a progressé de 5% en 2021, son meilleur résultat en plus d'une décennie, mais en 2022, cette croissance a chuté à 2,9 % et un ralentissement encore plus important était attendu pour cette année. Toutes les projections ont commencé à être revues à la hausse le mois dernier après que le gouvernement a annoncé que le PIB avait augmenté de 1,9 % au premier trimestre 2023.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré jeudi dernier dans une interview à une radio locale que l'économie brésilienne "surprendra" cette année avec une expansion qui pourrait dépasser 2,5%. Selon l'enquête publiée lundi, les économistes prévoient qu'après une croissance de 2,14 % en 2023, l'économie brésilienne ralentira à nouveau et enregistrera une croissance de seulement 1,2% en 2024 et de 1,7% en 2025.