L'Ouzbékistan a annoncé lundi la signature d'un contrat de deux ans avec le groupe Gazprom pour la livraison de gaz russe, une première pour cet Etat d'Asie centrale.

Les entreprises publiques "Uzgastrade et Gazprom export ont conclu un contrat pour une durée de deux ans", a indiqué dans un communiqué le ministère ouzbek de l'Energie, qui a précisé qu'il s'agissait de la première importation de gaz russe en Ouzbékistan. D'après la même source, les livraisons doivent débuter "à partir du 1er octobre", pour "un volume annuel total d'environ 2,8 milliards de mètres cubes" via le gazoduc Asie centrale-centre, qui relie la Russie aux ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Cet accord a été signé vendredi à Saint-Pétersbourg et dont les détails ont été révélés lundi. Moscou a déjà annoncé avoir conclu des contrats gaziers avec des pays d'Asie centrale, notamment le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, confrontés à des besoins énergétiques croissants.

L'Ouzbékistan a été confronté cet hiver à une forte demande énergétique, en raison d'un hiver particulièrement rigoureux froid et à des infrastructures vieillissantes.

Cette situation a même poussé Tachkent, qui a produit 51,7 milliards de mètres cubes en 2022, à suspendre temporairement ses exportations de gaz vers la Chine.