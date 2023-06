Le président de la Fédération algérienne d'Aïkido Nasser Rouibah a reçu lundi à Alger la décoration nationale du Japon de l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent" pour sa large contribution à la promotion de la discipline en Algérie.

Cette décoration a été remise par l'ambassadeur du Japon à Alger, Akira Kono, en présence de plusieurs cadres de la Fédération algérienne de la discipline lors d'une cérémonie tenue à la résidence de l'ambassadeur du Japon.

Avant de remettre cette haute distinction, l'ambassadeur du Japon a salué le parcours exemplaire de Rouibah, qui est l'un des pionniers de cette discipline en Algérie, à travers les gros efforts fournis dans la perspective de développer la discipline en Algérie, et étendre sa pratique. "C'est un grand honneur et un immense plaisir de remettre cette décoration à M. Nasser Rouibah, pour sa large contribution à la promotion de l'Aïkido en Algérie, mettant en valeur l'esprit de paix et d'harmonie de cet art martial japonais", a déclaré M. Akira Kono, soulignant que "cette distinction décidée en novembre 2022 célèbre également le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Japon".

De son côté, Rouibah s'est dit "fier et honoré" de recevoir cette distinction, qu'il a tenu à partager avec toute la famille de l'Aïkido en Algérie. "Cette distinction est très précieuse d'autant plus que je ne m'y attendais pas. J'ai la conviction que les valeurs de l'Aïkido peuvent contribuer au développement de la jeunesse et combattre les fléaux sociaux. Je suis très satisfait des résultats obtenus durant 40 ans de pratique de la discipline dans notre pays, et j'espère que nous allons continuer à développer l'Aïkido et ses valeurs en Algérie", a-t-il dit. Le président de la Fédération algérienne d'Aïkido a également salué la contribution de l'Ambassade du Japon dans le développement de la discipline à travers la signature en novembre 2022 d'une convention qui a permis d'obtenir du matériel sportif, dont 100 tapis professionnels, pouvant couvrir une superficie de 200 m², ainsi que soixante kimonos "Kando".

Pionnier de la pratique de l'Aïkido en Algérie, Nasser Rouibah (6e dan) est également directeur technique de la Confédération africaine de la discipline.