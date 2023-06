Les filles de la JF Khroub ont remporté la coupe d’Algérie féminine de football, lundisoir au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, aux dépens de la formation du CS Constantine, après la séance de tirs au (4 t-a-b à 3), au bout d’une finale indécise, plaisante par moments, mais orpheline de buts (0-0).

Dès le coup d’envoi de la partie, les joueuses des deux camps ont imprimé un rythme élevé aux débats, en essayant de garder le ballon, d’avoir la mainmise sur le milieu de terrain, et en tentant de remporter les duels.

C’est dire que le round d’observation n’a pas duré bien longtemps, puisque les deux équipes ont beaucoup tenté durant les 10 premières minutes, surtout du côté des khroubies qui ont manqué de peu de trouver la faille dès la 7’ lorsqu’une tête de Fethia Bekhadda, idéalement servie par Zeïnab Kendoussi, ne trouva pas le cadre. Les "Clubistes" n’ont cependant pas tardé à réagir par Feriel Dhaoui qui a failli faire pencher la balance du côté des "vert et noir" à la suite d’une rapide contre-attaque.

Ce sont, malgré tout, les joueuses d’El Khroub qui contrôleront les débats jusqu’à la pause comme en témoignent ce coup-franc qui rase le montant et cette tentative maladroite de Fathia Bekhadda, pourtant bien placée à l’intérieur de la surface de réparation

De retour des vestiaires, les joueuses du CSC reprennent quelque peu du poil de la bête en multipliant les offensives, toutes en passes courtes, mais sans réussir à se monter réellement dangereuses face à une défense khroubie compacte et vigilante.

Le contrôle du match sera néanmoins à l’actif des sociétaires de la JF Khroub qui exerceront une domination à outrance durant les 10 dernières minutes du match aidées, il est vrai, par la fatigue de leurs adversaires. Malheureusement pour elles, l’excès de précipitation et le manque de lucidité devant les buts ne leur permettront pas de secouer les filets. Les deux équipes se sont finalement résignées à avoir recours aux tirs au but et, à cet exercice-là, ce sont les joueuses d’El Khroub qui sont montrées les plus adroites en convertissant 4 essais contre 3 à leurs adversaires qui n’auront pas démérité.