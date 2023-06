Les chercheurs français du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de Lyon viennent de mettre au point un test urinaire qui permettra de détecter le cancer de la vessie de manière plus précoce. Jusqu'à 10 ans plus tôt que le diagnostic clinique.

Des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de Lyon, une antenne de l'Organisation mondiale de la santé, ont annoncé dans The Lancet avoir mis au point un test de détection précoce du cancer de la vessie. Ce test urinaire, rapide et sans douleur, détecte la présence d'un gène annonciateur de cancer de la vessie. Le diagnostic pourrait ainsi être posé jusqu'à 10 ans avant le diagnostic clinique.

Au cours de leurs tests, les chercheurs du CIRC dirigés par le Dr Florence Le Calvez-Kelm ont détecté ces mutations génétiques plus de 10 ans avant le diagnostic de cancer chez 46,7% des échantillons de patients ayant déclenché un cancer par la suite. Des travaux complémentaires doivent permettre de valider ce test et évaluer son utilité clinique.

Environ 12 000 nouveaux cas de cancers de la vessie sont diagnostiqués chaque année en France. C'est le 7e cancer le plus fréquent. Jusqu'à présent, il touchait essentiellement les hommes mais de plus en plus de femmes souffrent de ce cancer en raison de l'augmentation du tabagisme. La présence de sang dans les urines (hématurie) est souvent le premier signe qui permet de suspecter ce cancer.

Cancer de la vessie: comment se passe une cytoscopie

La technique consiste à introduire un tube, muni d’une fibre optique et relié à un faisceau lumineux, jusque dans la vessie en passant par les voies naturelles afin de déceler les anomalies et de procéder à leur ablation. Jusqu’à présent, elle était réalisée en lumière blanche, ce qui ne permettait pas toujours de voir des petits polypes ou des tumeurs planes, souvent associées à des cancers superficiels et de mauvais pronostic. « À la lumière blanche, dans 30 à 68% des cas, la résection des tumeurs est incomplète, d’où de fréquentes récidives et des réinterventions nécessaires », précise encore le Pr Conort.

Cancer de la vessie: une nouvelle technique

La nouvelle technique, la cytoscopie en lumière bleue, mise au point par les laboratoires Karl Storz, permet de localiser 30% de cancers en plus. Une heure avant, on injecte un produit photosensibilisant dans la vessie au moyen d’une sonde. Ensuite, on éclaire la paroi de cet organe avec un appareil émettant une lumière bleue pour voir les cellules malignes s’illuminer en rose fluorescent. Les études montrent que des tumeurs superficielles supplémentaires sont repérées chez un patient sur quatre. Surtout, un malade sur cinq bénéficie ensuite d’un traitement plus approprié ! En 2007, la Haute autorité de santé a reconnu l’intérêt de cette technique, en complément de la cytoscopie en lumière blanche. Aujourd’hui, un quart des centres d’urologie sont équipés. Le taux de guérison devrait donc augmenter considérablement dans les années à venir. La méthode pourrait être proposée pour détecter d’autres types de cancer, comme celui des voies urinaires rénales. À moins d’antécédents, l’un des obstacles au diagnostic du cancer de la vessie, c’est qu’il provoque peu de symptômes. Certains doivent toutefois inciter à consulter rapidement. La présence de sang ou une coloration rouge dans vos urines est un signal d’alarme, mais qui peut disparaître, alors que la tumeur continue à se développer.

Des difficultés à uriner, des mictions fréquentes et impérieuses, des brûlures ou des douleurs, sont également des signes à ne pas négliger.

De plus en plus de femmes touchées

Avec près de 12 000 nouveaux cas par an, le cancer de la vessie se place au septième rang des cancers en France. Si les hommes sont majoritairement touchés, le nombre de cas ne cesse d’augmenter chez les femmes du fait du tabagisme, facteur de risque principal. Heureusement, il se soigne relativement bien, et d’autant mieux que 75% des lésions sont superficielles au moment du diagnostic. Mais, plus les tumeurs sont à un stade avancé, plus elles sont difficiles à traiter. Et surtout, dès qu’elles touchent le muscle, il est nécessaire de procéder à l’ablation totale de la vessie.

Il progresse vite

« La particularité de ce cancer, explique l’urologue Pierre Conort, c’est qu’il se caractérise par des taux de récidive et de progression importants: 60 à 70% des tumeurs superficielles récidivent, et 10 à 20% évoluent vers des métastases. Ce qui impose un suivi régulier des personnes qui en sont atteintes. Les chances de guérison dépendent donc de la précocité et de la qualité du diagnostic, qui repose sur un examen de référence, la cytoscopie.»