Le ministère de la Santé a rappelé, dimanche dans un communiqué, les précautions

à observer et les conseils préventifs en vue de sensibiliser la population sur les risques

liés à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.

"En raison de la hausse sensible de température que connaît notre pays ces jours-ci, le ministère de la Santé rappelle les mesures préventives indispensables en temps de forte chaleur", indique la même source, relevant que la population la plus vulnérable est constituée des jeunes enfants, personnes âgées, ainsi que des personnes atteintes de maladies chroniques.

Ainsi, le ministère conseille "fermer les volets et les rideaux des façades de votre logement exposés au soleil, maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et éviter de sortir aux heures les plus chaudes".

Dans le cas où il est impératif de sortir, il est préférable de "sortir tôt ou tard le soir, de porter des vêtements légers et amples et rester à l'ombre et à l'abri d'une exposition prolongée au soleil", recommande la même source. Le ministère de la Santé co nseille aussi de "prendre plusieurs douches par jour, de boire suffisamment, d'éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine et des activités extérieures (sport, jardinages, bricolage...).

Pour ce qui est des symptômes qui peuvent alerter en cas de coup de soleil (insolation), la même source cite "les maux de tête, l'envie de vomir, une soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche et des confusions mentales", préconisant ainsi d'appeler les secours.

En attendant l'arrivée des secours, le ministère insiste sur la nécessité d'"agir rapidement en mettant la personne présentant un de ces symptômes "dans un endroit frais, lui donner à boire, l'asperger d'eau fraîche ou la couvrir à l'aide d'un linge humide et l'éventer".