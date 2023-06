Les participants à une journée d’étude sur la problématique de la gestion des déchets ménagers à Tizi-Ouzou, ont insisté sur la nécessité d’améliorer l’aspect économiques des actions initiées par les villages de la wilaya dans ce domaine, afin d’asseoir une véritable économie circulaire locale.

Lors de cette rencontre scientifique organisée par le Laboratoire de développement, économie, finances et institution (DEFI) de l’Université Mouloud Mammeri, les participants ont observé que la gestion des déchets par les communautés villageoises, demeure une activité qui s’inscrit dans le cadre du développement solidaire et social, vu que l’aspect économique n’est pas suffisamment pris en charge.

Présentant une communication sur les initiatives villageoises de développement durable dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Dr. Arezki Ait Yakoub et Pr. Arezki Chenane, ont étudié le cas de quatre villages, lauréats du concours du village le plus propre (CVPP) à savoir Zouvga, Tiferdoud, Azmour-Oumeriem et Sahel.

L’enquête a révélé que si le résultat était "satisfaisant" au volet environnemental, il est en revanche, "peu reluisant au niveau socio-économique".

Les deux économistes ont préconisé de "faire du concours du village le plus propre, un moyen d’orientation stratégique pour un développement durable local plus intégré par l’intégration des deux aspects économique et social, dans les critères de sélection des lauréats de ce concours".

Une autre étude sur l’"état des lieux de l’économie circulaire à Tizi-Ouzou", présentée par Dr.

Fairouz Aoudia portant sur la gestion des déchets ménagers dans 9 villages de la commune de Bouzeguene et d’Idjeur à savoir Taourirt, Hora, Sahel, Ait Saleh, Ahriq, Tazrout, Mhaga, Iguersafen et Bouaoune, a fait ressortir que l’une des principale causes de la prédominance des activités de récupération est économique.

Ce volet reste "peu pris en charge" et les initiatives villageoises "n’ont pas encore réalisé les objectifs économiques escomptés", ont souligné d’autres participants.

Afin de renforcer cet aspect, Dr Aoudia et Pr Belaid Abrika ont présenté un Schéma de gestion des Déchets ménagers sur le territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou qui repose sur la mise en place de mini-centres de tri villageois ou inter villageois, d’une unité de compostage de wilaya et de coopératives pour la gestion des déchets biodégradables et la pro duction de compost au profit des agriculteurs et de citoyens.

Les déchets recyclables solides seront orientés vers des Plates-formes de stockage communales ou intercommunales d’où les entreprises de recyclage et de récupération pourront les acquérir.

Ce schéma "permettra de renforcer l’aspect économique de la gestion de déchets et surtout d’intégrer dans le circuit formel, les différents intervenants qui activent dans l’informel", a-t-on précisé.

La mise en place de cette démarche d’économie circulaire nécessite, entre autres, la création d’un comité de pilotage et de suivi au sein de chaque commune en vue d’assurer le suivi stratégique des démarches d’économie circulaire et veiller à la circulation de l’information et la cohérence des actions ainsi que d’un fonds en économie circulaire afin de financer les entreprises, les communes et les acteurs d’initiatives sociales et solidaires qui adoptent des démarches d’économie circulaire, a-t-on conclu.