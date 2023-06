La société civile est un "partenaire efficace pour stimuler le développement", ont estimé les participants au Forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local organisé dimanche à Ouled Djellal.

"le forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local est un exercice démocratique participatif par le biais duquel nous échangeons des vues afin de prendre en charge les préoccupations des citoyens", a souligné le représentant du président de l’Observatoire national de la société civile, Ahmed Benkhellaf, à l’ouverture de la rencontre dans la salle de conférences de l’Institut national de formation professionnelle, en présence du wali, Aissa Aziz Bouras, des élus locaux et des représentants de diverses associations.

Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, de "trouver une approche entre les autorités locales, les élus et les acteurs de la société civile pour servir les intérêts du citoyen et le développement local".

Après avoir souligné "l’importance de promouvoir les performances de la société civile" et de "moraliser son rôle", M. Benkhellaf a considéré la société civile en tant que "pilier fondamental du développement local dans le cadre du dialogue au titre de la démocratie participative".

Les forums de wilayas pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local, a-t-il dit, "répondent aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une grande attention à la société civile". Pour sa part, le wali Aissa Aziz Bouras a affirmé que les conditions "sont réunies pour le développement participatif" qui est, a-t-il dit, l’objectif souhaité des rencontres de l’Observatoire national de la société civile avec les différentes franges de la société.

Le wali D'ouled Djellal a ajouté que sur la base des directives du président de la République, l’activité de l’Observatoire "constituera l’une des pierres angulaires de la construction de la nouvelle Algérie, par le renforcement du rôle de la société civile, la mise en place de passerelles de communication et de coopération et par le partage de ses programmes et de ses idées aux niveaux national et local".