Le forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement

local vise à instaurer une relation constructive entre l’administration et l’administré,

a souligné dimanche de Laghouat le président de l’Observatoire national de la société civile (ONSC) Noureddine Benbraham.

S’exprimant à l’ouverture de la rencontre, M. Benbraham a affirmé que "le forum de la société civile entend instaurer une relation constructive entre l’administration et le citoyen, voire regagner la confiance du citoyen en son Etat et contribuer à la réalisation du développement local et l’envol économique escompté".

"Le forum s’assigne comme objectifs la promotion de la démocratie à l'échelle locale à la faveur de l’organisation de la société civile des rencontres et conférences pour aboutir à une structure sagement organisée loin de toute improvisation et automatisme", a indiqué M.

Benbraham, avant de soutenir que "la philosophie du forum s’articule autour d'une dynamique sociale aux fins de réaliser la cohésion, la stabilité et la transparence".

Le pr ésident de l’Observatoire national de la société civile a, à ce titre, mis l’accent sur l'impérative instauration d'un dialogue permanent entre l’administration et l’administré pour pouvoir soulever les divers problèmes et établir un dialogue constructif.

Tenu à la maison de la culture Tekhi Abdallah Benkeriou de Laghouat, ce forum, qui a regroupé des représentants des acteurs de la société civile des 24 communes que coiffe la wilaya de Laghouat et des représentants des autorités locales, a permis de soulever une série de préoccupations et questions liées aux divers secteurs de développement.

Les participants au forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local, tenu à l’Institut spécialisé de formation professionnelle Chahid Zeghad Mohamed d’El-Meghaïer, ont souligné la nécessité de promouvoir l’action associative et l’implication des associations, partenaire d’accompagnement, dans les démarches du développement local.

Ils ont, pour ce faire, suggéré la création d'espaces et canaux de dialogue entre autorités locales et les acteurs de la société civile susceptibles d’associer tous les citoyens et les associations dans la gestion des affaires générales pour la consécration de la culture du dialogue et de consultation à l'échelle locale, a fait savo ir le représentant de l’Observatoire national de la société civile (ONSC), Hafid Choukri.

Dans la wilaya de Touggourt, le membre de l’ONSC, Akram Zeydi, a estimé, pour sa part, que le forum de la société civile pour le dialogue est "un espace de mobilisation des différentes forces pour adhérer au parcours et à la dynamique d’ancrage, à l'échelle locale et de proximité, des mécanismes de gouvernance consultative et transparente".

Ces mécanismes, a-t-il expliqué, "devraient jeter les bases d’un développement local global et durable", avant d’ajouter que "le forum constitue un trait d’union entre les autorités locales et la société civile par souci de booster le développement local, améliorer le service public et le cadre de vie des citoyens".

"L’ONSC est un important acquis et un des socles à mettre en œuvre pour concrétiser la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant promotion de la mission et de la place de la société civile dans le cadre du projet de relance globale qu’il s’est engagé à mettre sur rail pour édifier une société civile libre et responsable", a-t-il soutenu. Dans ce même cadre, le membre du mouvement associatif de la wilaya de Touggourt, Boualem Bakhaled, a indiqué que "la société civile est une force-motrice dans le tissu social qu ’il appartient", a-t-il préconisé, "d’encadrer de manière étudiée pour se positionner positivement au titre des démarches, tous azimuts, de réalisation du développement local et durable.

Cette rencontre qui a eu pour cadre la salle de la bibliothèque de lecture publique Abou El Kacem Sâadallah a été mise à profit par les participants, représentants de la société civile, pour soulever une série de questions et préoccupations inhérentes à la promotion et la consolidation des missions des acteurs de la société civile, notamment celles liées à la réunion du climat propice à la satisfaction des acteurs pour mener à bien leurs missions et responsabilités au service du citoyen et de l’intérêt général.