Au total 974 logements publics locatifs (LPL) réalisés dans la commune de Bordj Bou Arreridj seront distribués avant la fin du mois en cours, a indiqué dimanche le chef de daïra de Bordj Bou Arreridj, M’hamed Kessar.

Animant une conférence de presse au siège de la daïra, le même responsable a déclaré que "cet important lot de logements sera distribué aux personnes ouvrant droit avant la célébration de la double fête de l’indépendance de et la jeunesse (5 juillet)", soulignant que "ces logements se trouvent à la cité Boumergued (230 unités), au centre-ville (60 unités), au village Sud (640 unités) et à Bir Snab (44 unités)".

La liste des bénéficiaires de ces logements a été établie après actualisation des dossiers de plus de 20.000 demandeurs et des enquêtes administratives locales et nationales, a-t-on fait savoir.

Le chef de daïra a précisé que les dossiers étudiés sont ceux déposés entre 1998 et 2015. Il a également déclaré que près de 6.000 demandeurs ont été écartés car ne remplissant pas les conditions d’éligibilité pour ce type de logement public locatif.

La même source, a ajouté qu’il sera procédé prochainement à l’étude des dossiers déposés entre 2016 et 2018 au nombre de 11.000, précisant que 300 autres logements LPL sont actuellement en cours de réalisation et 150 autres seront mis en chantier dans les quelques prochaines semaines.