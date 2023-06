Le commandant de la 4ème région militaire (RM) le général major Omar Tlemçani a présidé dimanche à Biskra la cérémonie de sortie de 13 nouvelles promotions à l’Ecole supérieure des troupes spéciales (ESTS) chahid Mostefa Khodja dit Si Ali.

Le commandant de la 4ème RM a inspecté les promotions sortantes, avant de présider la prestation de serment, la distinction des majors de promotion, la remise des grades et la passation du drapeau de l’Ecole.

Le général major Omar Tlemçani a également procédé à la dénomination de ces promotions au nom du défunt moudjahid Djilali Saouli (1933-2020), avant de s’enquérir des activités pédagogiques, culturelles et sportives de l’école durant l’année 2022-2023 dans le cadre des "portes ouvertes" sur l’école.

Dans son allocution, le commandant de l’ESTS, le général Brahim Gouasmia, a indiqué que cette cérémonie "vient couronner la formation de cadres de l’Armée nationale populaire (ANP) et reflète l’intérêt que porte le commandement supérieur à la formation et à l’enseignement au sein de cette prestigieuse institution qui n’a de cesse de fournir à l’ANP des promotions joui ssant d’une haute formation".

Il a également affirmé que les promotions sortantes ont reçu une formation militaire théorique et pratique basée sur des méthodes modernes assurant aux soldats stagiaires un haut degré de qualification qui les habilitera à exécuter leurs missions avec compétence en tant que chefs d’unités ou instructeurs.

L’assistance a également suivi une série d’exhibitions militaires et sportives exécutées par des éléments et des unités des troupes spéciales, en plus de la simulation d’une opération d’intervention en zone urbaine face à des forces ennemies avec recours aux forces aériennes, révélant le haut niveau de formation et de performance des éléments des troupes spéciales.

Cette année de formation a été marquée par la sortie de promotions de "perfectionnement officiers", d’"application officiers", de "formation de base d’officiers actifs", "d'aptitude professionnelle militaire (1er et 2ème degrés)", de "certificat militaire professionnel" (2ème degré pour nouveaux recrus et sous-officiers), "d'instructeur parachutiste", de "saut libre et opérationnel", de "brevet militaire en éducation physique spécialisée" (1er et 2ème degrés) et de "brevet militaire formateur" (1er et 2ème degrés).

L’Ecole a assuré cette année un stage de formation en saut en parachute pour l'obte ntion du brevet d’aptitude en saut en parachute pour deux officiers femmes de la 4ème RM, en plus de la formation de cadres de pays amis et frères.

La cérémonie de sortie a été clôturée par la distinction, par le commandant de la 4ème RM, de membres de la famille du défunt moudjahid Djilali Saouli à la salle d’honneur de l’ESTS.