Le Commandant des Forces aériennes, le général major Mahmoud Laraba a présidé dimanche à l'Ecole supérieure de l'Air Chahid Djebbar Tayeb de Tafraoui (Oran),

relevant de la 2e Région militaire, la cérémonie de sortie de la 53e promotion des élèves officiers et officiers stagiaires.

Ces promotions, baptisées du nom de la chahida Saâd El Hachemi Amar Aïcha, selon le Commandant de l’Ecole, le général Hakim Nasreddine, sont la 36e promotion de la session de commandement et d'état major, la 106e promotion des élèves navigants session de perfectionnement d’officiers, la 105e des éléments non navigants session de perfectionnement d’officiers, outre la 53e promotion d’élèves officiers d'active et de la 10e promotion des élèves officiers dans le cadre du système Licence-Master-Doctorat (LMD).

Il s’agit également de la 9e promotion de formation spécialisée des officiers stagiaires dans la spécialité transports, de la 7e de formation spécialisée d’officiers stagiaires dans les drones, la 7e de formation spécialisée d’officiers stagiaires de contrôleur aérien, la 7e d’élèves officiers actifs recrutés sur la base de diplômes de la spécialité de formation pratique en aviation et la 4e promotion de formation spécialisée d’officiers stagiaires en météorologie d’aviation.

Le Commandant des forces aériennes, le général major Mahmoud Laraba, a passé en revue les promotions sortantes qui ont prêté serment, avant de distribuer les grades aux majors de promotion en leur remettant des diplômes, avant de donner son aval pour la dénomination de la promotion sortante au nom de la martyre Saâd El Hachemi Amar Aïcha et a honoré, à cette occasion, sa famille.

A cette occasion, le Général Hakim Nasreddine, Commandant de l'Ecole supérieure de l'Air Chahid Djebbar Tayeb, a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué la qualité de la formation supérieure, théorique et pratique, assurée en faveur des diplômés de cette Ecole, dont les stagiaires de pays frères et amis, par des formateurs de niveau supérieur leur permettant d’assumer les missions qui leur sont dévolues avec professionnalisme, et les a appelés à "déployer leurs efforts pour défendre la souveraineté, la sécurité et la stabilité du pays".

Des pilotes de l’Ecole ont effectué, à cette occasion, une parade aérienne à laquelle ont pris part des formations d’avions de différents types.

L es diplômés de ces promotions ont également présenté des défilés en ordre sous les rythmes de la musique militaire, reflétant le niveau supérieur d’organisation, d’harmonie et de discipline. A noter que la Chahida Saâd El Hachemi Amar Aïcha, dite Fatiha, est née en 1937 à Oran.

Après ses études primaires et secondaires à Oran, entre 1943 et 1955, elle rejoignit l’école de formation d’infirmières en 1956, puis la vie professionnelle, en persévérant dans ses activités, notamment dans des associations caritatives et dans le cadre du comité d’accueil des orphelins des martyrs des massacres du 8 mai 1945.

En novembre 1956, elle rejoignit les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) dans la Wilaya V historique, dans la 8e zone de la 6e région.

Elle tomba au champ d’honneur, en juillet 1957, suite à une embuscade de l’armée coloniale à El Amayer, en compagnie du Chahid Belhadjar Mohamed, dit Abdelatif.