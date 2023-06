Les anciens Scouts musulmans algériens (SMA) ont salué le travail de la Commission nationale d'écriture de l'histoire du Mouvement scout algérien, l’appelant à poursuivre sa mission afin de préserver la mémoire de la nation et transmettre le message des chouhada aux générations futures.

Dans le communiqué sanctionnant les travaux du 8e Congrès national des anciens SMA, l'organisation a salué le travail de la Commission nationale d’écriture de l'histoire du Mouvement scout algérien, l'appelant à "poursuivre sa noble mission afin de préserver la mémoire de la nation et transmettre le message des chouhada aux générations futures".

Le congrès, organisé sous le thème "Authenticité, Continuité et Engagement", a exhorté l’ensemble des acteurs à "accorder plus d'intérêt aux préoccupations et aux besoins des jeunes" et à leur donner de l’espoir pour qu'ils puissent "s'acquitter de leur rôle dans l'édification de la patrie", saluant, par là même, "les efforts consentis par les hautes autorités pour impliquer les jeunes dans la vie publique à travers la démocratie participative".

Le s participants se sont, en outre, félicités, du "renforcement des partenariats entre l’organisation et les instances officielles", appelant à "davantage d’échanges avec les organismes régionaux et internationaux".

Après avoir exprimé son soutien à toutes les initiatives plaidant pour la création d’une fédération regroupant l'ensemble des scouts à travers le pays, l'organisation a réitéré "sa disposition à servir le pays et à contribuer à tout ce qui est de nature à préserver sa stabilité et sa sécurité".