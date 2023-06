Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a salué, dimanche depuis Médine, les efforts consentis par les différentes sections de la mission algérienne du Hadj à l'effet de permettre aux hadjis algériens d'accomplir les rites du pèlerinage dans les meilleures conditions.

Le centre de la mission algérienne de Médine qui a accueilli plus de 22.000 hadjis verra dans les prochains jours l'arrivée de sept (7) autres vols, a précisé M. Belmahdi, lors d'une réunion avec les présidents de section de la mission en présence de l'ambassadeur d'Algérie au royaume d'Arabie saoudite, Mohamed Ali Boughazi.

Le ministre a mis en avant également les efforts des membres de la mission au "service de nos hadjis". Il a exprimé sa satisfaction quant aux déroulement des rites, appelant dans ce sillage à "redoubler d'efforts les prochains jours afin de relever le défi et assurer une saison de Hadj réussie". La mission œuvre "en coordination avec l'ambassade d'Algérie au royaume ainsi que le consulat algérien à Djeddah pour faire face à toutes les éventu alités", a-t-il ajouté.

Intervenant à l'occasion, le chef du centre de la mission algérienne à Médine, Zouhir Boudraa a donné un exposé exhaustif sur l'activité des différentes sections, relevant que le centre avait accueilli, à ce jour, 72 convois et plus de 22.000 hadjis dont plus de 11.000 pris en charge par l'Office national du Hadj et de la Omra et plus de 10.000 autres par les agences de voyage.

Quant à la prise en charge médicale au niveau du centre, M. Boudraa a rappelé que près de 1.300 hadjis ont été pris en charge en sus d'une trentaine de hadjis ayant reçu des soins au niveau des hôpitaux du royaume.

Au volet fatwa et orientation religieuse, poursuit le responsable, des conférences et des cours ont été dispensés aux hadjis algériens en sus des voyages organisés aux différents endroits sacrés aux Lieux-Saints.

Le ministre des Affaires religieuses est arrivé plus tôt dimanche à Médine pour superviser la mission algérienne du Hadj en sa qualité de président du bureau des affaires des hadjis algériens.