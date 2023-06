Quatorze (14) pays dont l'Algérie ont validé leurs billets pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 de football à l'issue de la cinquième journée des éliminatoires disputée ce week-end, alors que les dix derniers pays qualifiés pour le rendez-vous ivoirien seront connus lors de l'ultime journée en septembre prochain.

Il reste encore des matchs de qualification à disputer mardi dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires. La Zambie a, sans doute, réalisé la meilleure performance du week-end devant son public à Ndola en s'imposant 3-0 face aux hôtes du tournoi et anciens champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire.

Ce résultat a permis aux "Chipolopolos", sacrés champions au Gabon en 2012, de faire leur retour à la CAN après huit ans d'absence. La semaine des éliminatoires a commencé sur une note positive pour un autre géant du football africain, l'Egypte. Les vainqueurs records de la

Coupe d'Afrique des Nations ont confirmé leur participation au tournoi de l'année prochaine en s'imposant 2-1 face à la Guinée, mercredi à Marrakech.

Dans un autre match, un but en toute fin de match a suffi à la Guinée équatoriale pour battre la Tunisie 1-0 samedi et obtenir son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois consécutive, validant ainsi une troisième participation. Dimanche, le Cap-Vert a remporté une victoire 3-1 sur le Burkina Faso, confirmant ainsi sa place pour la Côte d'Ivoire.

Deux buts en seconde période ont permis au Mali de s'imposer 2-0 contre le Congo au stade Alphonse Massamba-Debat de Brazzaville et de confirmer sa place pour la phase finale de la CAN prévue au début de l'année prochaine. Le Nigeria s'est imposé 3-2 face à la Sierra Leone à Monrovia, grâce à un but inscrit dans les derniers instants de la partie, ce qui lui permet d'ajouter son nom à la liste des nations qualifiées pour le tournoi de l'année prochaine. La victoire du Nigeria sur la Sierra Leone a également confirmé la quatrième qualification consécutive de la Guinée-Bissau pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui a remporté son match contre S?o Tomé et Pr?ncipe sur le score de 1-0 mercredi dernier.

La Côte d'Ivoire, pays hôte, le Sénégal, champion d'Afrique, l'Algérie, la Tunisie, ancienne championne d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Burkina Faso, toujours aussi impressionnant, ont tous réservé leur place en mars dernier. Le dernier tour des éliminatoires au ra lieu en septembre 2023. La Coupe d'Afrique des Nations débutera le 13 janvier et se poursuivra jusqu'au 11 février 2024. L'événement se déroulera sur six sites différents : Le Stade Olympique Alassane Ouattara (56 000 places) et le Stade Felix Houphouet Boigny (28 000 places), situés à Abidjan. Les autres sites sont le Stade de Korhogo (20 000 places), le Stade de San Pedro (20 000 places), le Stade de Yamoussoukro (20 000 places) et le Stade de la Paix de Bouaké (40 000 places).

Equipes qualifiées: - Côte d'Ivoire (Hôte), Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Egypte, Zambie , Guinée équatoriale, Nigeria, Cap Vert, Guinée Bissau, Mali.