Très attendue dans l'antre de Japoma de Douala (Cameroun), la sélection algérienne a réussi à enchaîner sa cinquième victoire en autant de matchs dans les éliminatoires de la CAN 2023 (décalée à 2024) grâce à un succès contre l'Ouganda (1-2), dimanche dans le cadre de la 5e journée (Gr.F).

C'est avec un onze encore une fois remanié que la sélection algérienne a entamé cette rencontre contre l'Ouganda qui espérait arracher un résultat positif pour rester en course pour la qualification à la CAN-2023, mais c'était sans compter sur la détermination des capés du sélectionneur Djamel Belmadi qui a voulu donner du temps de jeu à certains éléments et voir les nouveaux à l'œuvre.

Mis dans les vraies conditions de ce qui les attend lors des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la CAN-2023 en Côte d’Ivoire, les Verts ont non seulement tiré leur épingle du jeu mais ont laissé une bonne impression parmi leurs supporters et les observateurs.

Le sélectionneur national avait largement f ait tourner son effectif, les Fennecs étant déjà qualifiés. Dans le sillage du capitaine Rami Bensebaïni, impérial derrière, les Algériens ont plutôt maîtrisé les débats même s’ils ont souffert à certains moments. Anthony Mandrea a notamment sorti le grand jeu sur une reprise de Farouk Mia (40’), avant de céder en fin de partie sur le but de l’espoir Fahad Bayo (88'). Assez clinique en termes de finition, la sélection algérienne a également su développer son jeu en seconde période, surtout après l'entrée de Mahrez, Slimani, Benrahma et Houssem Aouar qui a honoré sa première sélection sous le maillot des Verts.

Mohamed El Amine Amoura est passé par là

Titularisé sur le flanc gauche de l'attaque, le "petit" attaquant Mohamed El Amine Amoura a inscrit un doublé (4 buts en sélection) pour sa première titularisation avec les Verts et marque du coup des points en vue des prochains matchs et la possibilité de le voir jouer en pointe.

"Amoura joue sur les côtés avec Lugano et à chaque fois il change de postes. Il joue souvent sur le flanc droit de l'attaque d'ailleurs. Il peut jouer à droite, à gauche ou deuxième attaquant", a précisé le sélectionneur national Djamel Belmadi. Avant de faire remarquer : "Bien sûr, il peut jouer attaquant tout seul mais j'ai du mal à le voir seul, mêm e s'il peut le faire. Je le vois plutôt à ce poste en étant remplaçant et rentrant car il va tellement vite que pour casser des lignes il peut être très intéressant.

Cependant, ça reste difficile pour lui de jouer tout seul face aux grandes équipes africaines parce qu'il y a beaucoup de contacts physiques. A la limite, il peut jouer autour d'un attaquant fixe, en tant que pivot peut être". Le sélectionneur national a conclu en disant avoir aimé la prestation d'Amoura : "Mais j'aime aussi l'idée de le voir sur les côtés, aujourd'hui il a mis deux buts, il aurait même pu en marquer deux autres en première période. Il a cette polyvalence. C'est très bien pour lui au lieu que d'être fixé à un poste, c'est une très bonne option pour nous."

Dans l'autre match du groupe F, la Tanzanie, dirigée sur le banc par le technicien algérien Adel Amrouche, s'est relancée dans la course à la qualification en battant le Niger (1-0), en match disputé au stade Benjamin Mkapa de Dar Es-Salaam. L'unique but de la partie a été inscrit par Simon Msuva (69e).

A l'issue de cette 5e journée, l'Algérie conforte sa position de leader avec 15 points, devant la Tanzanie (7 pts ) et l'Ouganda (4 pts), alors que le Niger qui ferme la marche avec 2 points, est officiellement hors course. Lors de la 6e et dernière journée p révue les 2 et 3 septembre prochains, l'Algérie recevra la Tanzanie, alors que l'Ouganda sera en appel face au Niger. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale. Les Algériens enchaîneront, après le match contre l'Ouganda, en disputant ce mardi un test amical face à la Tunisie au stade du 19 mai 1956 d'Annaba (20h00).