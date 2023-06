Le gouvernement chinois a accordé au gouvernement de la République du Congo, à travers le Programme alimentaire mondial (PAM), une assistance alimentaire en faveur des personnes vulnérables en zones urbaines.

Cette nouvelle contribution chinoise vient en appui aux efforts du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et de l'Action humanitaire dans la protection des familles vulnérables des conséquences de la hausse des prix des aliments et s'inscrit dans la lignée du Plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023 du gouvernement congolais.

Grâce à ce don de riz, 167.828 personnes seront assistées, soit 100.697 à Brazzaville et 67.131 à Pointe-Noire.

La distribution se fera conformément aux résultats de l'exercice de ciblage effectué en février par le PAM et les agents du ministère des Affaires sociales dans les deux principales villes du Congo.

"Ce projet est issu d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement chinois et le PAM en juillet 2021 et porte sur la mise en œuvre d'un don alimentaire en faveur des populations vulnérables en zones urbaines du Congo en uti lisant un financement du Fonds pour la coopération Sud-Sud de Chine avec la participation du gouvernement congolais", a rappelé Ma Fulin, ambassadeur de Chine à Brazzaville, lors de la cérémonie de remise de don, organisée au bureau du PAM au Congo.