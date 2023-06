Les Maliens ont commencé dimanche à se prononcer sur un projet de nouvelle Constitution, rapportent des médias.

Environ 8,4 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour "répondre par oui ou par non à la question suivante: +Approuvez-vous le projet de Constitution ?+".

En mars dernier, le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, avait présenté le projet de la Constitution aux forces vives de la nation malienne (société civile, partis politiques, autorités et légitimités traditionnelles, forces armées et de sécurité, leaders religieux, gouverneurs), et avait expliqué les "innovations" contenues dans le document qui permettront, selon lui, d’assurer une bonne gouvernance au Mali.

A cet effet, il avait invité les uns et les autres à s’approprier le projet de Constitution et à le vulgariser.

"Nous avons accompli notre devoir, le reste du travail vous revient. Informez les populations pour que le référendum soit un franc succès", avait exhorté le président de la transition et souligné que ce projet de Constitution est "la concrétisation d’une volonté pressante du peuple malien, exprimée lors des Assises nationales de la refondation (ANR)".