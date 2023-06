La situation était calme lundi au Soudan au deuxième jour d'une trêve de 72 heures entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), qui s'affrontent depuis le 15 avril dans le pays, rapportent des médias.

Depuis dimanche matin, premier jour de la trêve, les raids aériens et les bombardements d'artillerie ont cessé sur la capitale.

Lundi, aucun combat n'était entendu à Khartoum, selon plusieurs habitants, cités par des médias.

L'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo respectent cette nouvelle trêve qui doit expirer mercredi, alors qu'une dizaine d'autres avaient été systématiquement violées.

Les deux camps se sont engagés à cesser tout mouvement pour laisser passer l'aide humanitaire dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Mais les médicaments et les vivres restent rares, car les organisations humanitaires peinent à circuler et les cargaisons arrivées par avion sont souvent bloquées aux douanes.

Les combats qui ont éclaté le 15 avril ont fait des centaines de morts et plus de 2,2 millions de déplacés et réfugiés, selon l'ONU.

Aujourd'hui, 25 millions de Soudanais, soit près de la moitié de la population, ont besoin de l'aide humanitaire pour survivre, selon l'ONU.

A cet effet, Genève accueille ce lundi une conférence internationale consacrée à l'aide humanitaire au Soudan, parrainée par l'Arabie saoudite. Le Qatar, l'Egypte, l'Allemagne, l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha), l'Union européenne (UE) et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) participent également à cette conférence.