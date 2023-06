Les femmes enceintes doivent vérifier qu'elles ne sont pas anémiées. En effet, le manque de fer nuirait au développement cérébral du bébé.

Le fer serait essentiel pour le développement du cerveau du bébé. Une carence en fer pendant la grossesse modifierait de manière subtile le développement cérébral du nourrisson, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Pediatric Research . Or selon les chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une femme sur deux manquerait de fer.

Les chercheurs de l'Hôpital pour enfants de Los Angeles et de l'Université de Columbia (Etats-Unis) ont observé par IRM l'organisation des tissus cérébraux de 40 nouveaux-nés, 20 jours après la naissance. Les conclusions de leur étude ont permis d'associer l'apport en fer pendant la grossesse à des différences dans la matière grise corticale et, dans les grandes voies axonales de la substance blanche du cerveau. En effet, l'apport maternel en fer est inversement lié avec l'anisotropie fractionnelle (AF) qui permet de mesurer l'organisation des tissus dans le cerveau.

Les chercheurs ont remarqué qu'un apport plus élevé en fer alimentaire est associé à une plus grande complexité et donc une plus grande maturité de la matière grise corticale. Inversement, un apport faible en fer est associé à une moindre complexité et à plus d'immaturité de la matière grise en développement.

FAIRE LE PLEIN DE FER

Notre organisme est incapable de synthétiser le fer. Il faut donc le lui apporter par ce que l'on met dans son assiette. Pour faire le plein de fer, il n'y a que l'embarras du choix car il existe plusieurs aliments riches en fer. Les champions toutes catégories, ce sont le boudin noir et la viande rouge. Mettez-en au menu au moins deux fois par semaine. Par contre, même si ce sont de bonnes sources de fer, mieux vaut éviter abats et fruits de mer en raison des risques infectieux (voir notre article sur les aliments à éviter pendant la grossesse).

Pour atteindre les bonnes proportions, ajoutez aussi à votre alimentation les fruits secs, les légumes vert foncé. Évitez de boire du thé pendant vos repas: ses tanins empêchent le corps de bien absorber le fer des aliments. Au contraire de la vitamine C, qui rend le fer plus assimilable.