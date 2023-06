Les personnes anémiées, c'est-à-dire qui manquent de fer, subiraient plus de pertes auditives que les autres.

Vieillesse, exposition au bruit, écoute prolongée à volume élevé... Les causes de déficience auditive sont multiples. Des chercheurs viennent de trouver un lien entre l'anémie ferriprive (carence en fer) et la perte d'audition. Dans leur étude parue dans JAMA Otolarynology-Head & Neck Surgery, ils ont testé l'audition de 305 339 personnes âgées de 21 à 90 ans. Ils ont pris en compte la perte auditive neurosensorielle, c'est-à-dire les lésions de la cochlée ou des liaisons nerveuses entre l'oreille interne et le cerveau, mais aussi la perte auditive conductrice, qui concerne l'oreille externe et moyenne.

Grâce aux dossiers médicaux, les chercheurs ont établi les taux d'hémoglobine et de ferritine des participants qu'ils ont considérés comme élevés, moyens ou faibles en fonction des taux de références par sexe et par âge.

DEUX FOIS PLUS DE PERTE D'AUDITION CHEZ LES PERSONNES ANÉMIÉES

1,6% des volontaires présentaient une perte auditive, quel que soit le type. Ce chiffre monte à 3,4%, soit plus du double, pour les personnes anémiées. Les scientifiques ont donc conclu à une association significative entre perte d'audition et anémie. Cela ne signifie toutefois pas qu'il s'agit d'un lien de cause à effet. Des travaux ultérieurs permettront d'en savoir plus, et de déterminer si le traitement de la carence en fer pourrait améliorer l'audition, voire résorber les pertes auditives.