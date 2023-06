L'international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, annoncé sur le départ cet été pour le championnat d'Arabie saoudite, a affirmé samedi à Alger être toujours sous contrat avec les

''Citizens'' et se concentre sur les deux prochains matchs des ''Verts'' contre respectivement l'Ouganda dimanche et la Tunisie mardi. " Il me reste deux ans de contrat à Manchester City, on verra Inchallah. Pour l’instant, il n'y a rien. Je me concentre sur les deux matchs en sélection et ensuite j'irai en vacances", a déclaré Mahrez à la presse nationale peu avant le départ de la sélection nationale pour Douala en vue du match contre l'Ouganda dimanche au stade ''Japoma'' pour le compte de la cinquième et avant dernière journée des qualifications de la CAN 2023, reportée à 2024 en Côte d'Ivoire.

Selon la presse anglaise, le capitaine de la sélection algérienne semble prêt à tourner la page de City. Approché par des clubs saoudiens (Al Ahli et Al Ittihad), le protégé de Pep Guardiola (32 ans) est séduit à l'idée de rejoindre les pays du Golfe à l'instar de joueurs professionnels qui ont quitté les cham pionnats européens pour signer dans des clubs d'Arabie Saoudite.

Pour rappel, Mahrez (47 matchs et 15 buts toutes compétitions confondues cette saison) a réalisé un triplé historique avec Manchester City (Championnat, Coupe et Ligue des champions). Il avait rejoint la sélection algérienne à Sidi Moussa jeudi après avoir pris part aux festivités organisées par son club à l'occasion du sacre en Ligue des champions contre

Inter Milan. Par ailleurs, sur le match contre l’Ouganda et ses nouveaux coéquipiers en sélection, Mahrez a souligné que ''c'est un match pour se préparer pour la CAN 2023 . Que ce soit à Japoma (stade situé à Douala) ou n'importe où, ça ne nous dérange pas. Pour (Badredine) Bouanani, (Farès) Chaibi, (Houssem)

Aouar, et tous les jeunes qui ne connaissent pas l'Afrique, c'est un bon match test. Ca fait partie de leur progression en Equipe nationale ", a t-il affirmé. Au terme de la 4e journée, l'Algérie, déjà qualifiée pour la phase finale, caracole en tête avec 12 points devant la Tanzanie et l'Ouganda qui comptent 4 points chacune. Le Niger ferme la marche avec 2 unités.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février 2024).