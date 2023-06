L'Algérie a condamné "énergiquement" l'attentat terroriste lâche ayant ciblé, vendredi soir, un dortoir pour lycéens à Lhubiriha dans la ville de Mpondwe (Ouganda), faisant des dizaines de morts parmi les lycéens et plusieurs blessés.

"L'Algérie condamne énergiquement l'attentat terroriste lâche ayant ciblé, vendredi soir, un dortoir pour les élèves du lycée Lhubiriha dans la ville de Mpondwe (ouest de l'Ouganda), ayant causé la mort de dizaines d'élèves innocents et fait plusieurs blessés", a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie présente ses sincères condoléances et exprime toute sa solidarité avec le Gouvernement et le peuple ougandais frère, ainsi que sa sympathie avec les familles des victimes de ce crime odieux, exprimant ses vœux de prompt rétablissement à tous les blessés", note la même source. "L'Algérie réaffirme la nécessité de renforcer la coopération et la coordination régionales et internationales pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et s'employer à tarir ses sources de financement", ajoute le communiqué.