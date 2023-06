Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a poursuivi samedi sa visite en 1ère Région militaire, en effectuant une visite de travail et d'inspection aux unités de la 12ème division d'Infanterie mécanisée et aux unités de la garnison de Djelfa, ainsi qu'à l'hôpital militaire de Campagne, déployé à EL-Idrissia, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite en 1ère Région Militaire, Monsieur le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a effectué, aujourd’hui samedi 17 juin 2023, une visite de travail et d’inspection aux unités de la 12ème Division d’Infanterie Mécanisée, où il s’est enquis du niveau d’exécution du programme de préparation au combat de cette unité majeure et des conditions de travail et de vie des personnels exerçant au niveau des unités implantées dans cette région", précise le communiqué.

Selon la même source, le Général d’Armée a visité, par la suite, "deux unités de la garnison de Djelfa, où il a inauguré leurs nouveaux sièges, visité leurs services et infrastructures et reçu des explications exhaustives s’y rapportant".

"A cette occasion, Monsieur le Général d’Armée a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les efforts en vue d’améliorer les conditions de travail des personnels, notamment en œuvrant à être à leur écoute en permanence et à établir un climat de contact direct", affirme le MDN, soulignant que le Chef d’Etat-Major de l'ANP, "a exhorté l’ensemble à veiller à la préservation des infrastructures et des matériels en dotation et à leur maintenance périodique afin qu’ils soient aux plus hauts niveaux de la disponibilité requise".

Par ailleurs, "le Général d’Armée a inspecté l’Hôpital Militaire de Campagne, déployé à EL-Idrissia dans la Wilaya de Djelfa en 1e Région Militaire, ayant pour mission la prise en charge médicale des habitants de la région", ajoute le communiqué, faisant remarquer que l'hôpital "dispose de tous les équipements modernes nécessaires aux auscultations médicales et aux opérations chirurgicales". A cet effet, "Monsieur le Général d’Armée a souligné l’importance de garantir une bonne prise en charge aux citoyens, notamment les habitants des localités isolées", conclut le communiqué.