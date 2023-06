Plusieurs projets relevant du secteur de la Santé ont bénéficié d'une levée du gel afin de promouvoir les prestations sanitaires à travers les différentes régions du pays, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi.

S'exprimant lors d'une plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales, présidée par le vice-président du Conseil, Abdennacer Hamoud, M.

Saïhi a fait état de l'"adoption, le 26 avril dernier, du cahier des charges relatif au projet de réalisation du centre hospitalo-universitaire (CHU) de Ouargla", ajoutant que "les entrepreneurs ont déjà engagé l'opération de retrait du cahier, le maitre d'œuvre devant être connu le mois prochain".

A une question relative à la pression marquant le CHU et le Centre anti-cancer (CAC) dans la wilaya de Sétif, le ministre a rappelé que cette wilaya "a été renforcée par plusieurs établissements sanitaires dont l'hôpital 120 lits, en sus de la levée du gel sur l'hôpital 140 lits à El-Eulma".

Il a cité en outre la "réalisation d'un service d'oncologie et de radiothérapie dans tous les hô pitaux de 240 lits, l'hôpital de Béjaia et le service Oncologie et Radiothérapie à M'sila".

S'agissant des logements de fonction et des équipements médicaux à Tindouf, M. Saïhi a indiqué que "50 logements de fonction à proximité des hôpitaux seront réalisés, outre la réhabilitation et l'équipement des logements de fonction déjà existant". Aussi, a-t-il révélé l'affectation d'enveloppes financières pour prendre en charge "les préoccupations relatives au rééquipement et à la maintenance du matériel médical" dans cette wilaya.