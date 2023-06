Une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur dimanche au Soudan, pour tenter de mettre un terme à deux mois de combats entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR). Entrée en vigueur dans tout le pays à 06H00 locales (04H00 GMT), il s'agit d'une énième trêve entre l'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdane Daglo.

Outre l'arrêt de tout mouvement et d'attaque pendant trois jours, les deux camps ont convenu d'acheminer de l'aide humanitaire dans l'ensemble du Soudan. Une heure après l'entrée en vigueur de la trêve, la situation à Khartoum était "calme", selon des habitants. Ryadh a prévenu samedi dans un communiqué annonçant la trêve que "dans le cas où les parties ne respecteraient pas le cessez-le-feu de 72 heures, les facilitateurs seraient contraints d'envisager un report des pourparlers de Djeddah" en Arabie saoudite, où les deux camps rivaux ont tenu des négociations pendant plusieurs semaines.

Les combats opposant depuis le 15 avril l'armée et les FSR, ont plongé ce pays d'Afrique de l'Est dans une crise inextricab le. Des centaines de personnes y ont été tuées et des milliers d'autres déplacées à la suite de ces violences.

17 civils tués lors de frappes aériennes au sud de Khartoum (ministère de la Santé)

Au moins 17 civils, dont cinq enfants et femmes, ont été tués samedi lors de frappes aériennes au sud de la capitale soudanaise Khartoum, a indiqué le ministère de la Santé du pays. "Al-Yarmouk et les zones de Mayo, au sud de Khartoum, ont subi des frappes aériennes (...) avec des estimations initiales faisant état de 17 morts, dont cinq enfants, femmes et personnes âgées, et de 25 maisons détruites", a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Selon des témoins oculaires, les zones situées au sud de Khartoum ont subi des bombardements intensifs de l'armée de l'air soudanaise, tandis que les Forces de soutien rapide (RSF) ont riposté avec des canons antiaériens. De leur côté, les RSF ont annoncé avoir abattu un avion MiG de l'armée soudanaise, mais l'armée soudanaise n'a pas encore commenté cette allégation.

"Les avions de guerre de l'armée ont attaqué un certain nombre de quartiers résidentiels au sud de Khartoum, notamment les quartiers Mayo, Al-Yarmouk et Mandela, tuant et blessant des dizaines de personnes", ont indiqué les RSF dans un communi qué. Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements armés meurtriers entre l'armée soudanaise et les RSF à Khartoum et dans d'autres régions.