Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées, a annoncé une première subvention d'intervention d'urgence d'une valeur de 2 millions de dollars pour la République centrafricaine en réponse à la multiplication des crises qui ont un impact à la fois sur les communautés d'accueil et sur les enfants réfugiés.

Yasmine Sherif, directrice exécutive d'ECW, a annoncé vendredi ce nouveau financement après qu'une mission de l'ONU a été menée cette semaine dans les régions frontalières avec le Soudan. Environ 15.000 personnes ont fui le conflit militaire au Soudan et sont entrées en Centrafrique, la majorité d'entre elles étant des réfugiés.

ECW soutient les efforts, menés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), pour mettre en place une réponse coordonnée et inclusive de plusieurs pays à la crise régionale des réfugiés, a indiqué le fonds.

"Nous ne devons pas oublier les enfants qui paient le plus lourd tribut aux crises en Afrique. Les conflits, le changement climatique, la COVID-19, la pauvreté, la faim et les déplacements forcés mettent chaque jour davantage d'enfants en danger. Sans environnement d'apprentissage sûr et de qualité, ces enfants et adolescents sont confrontés à des problèmes de protection inimaginables, notamment le recrutement dans des groupes armés, le mariage d'enfants et d'autres formes d'abus", a dit Mme Sherif dans un communiqué de presse.

Elle a exhorté les dirigeants mondiaux à renforcer leur soutien au fonds Education Cannot Wait et à ses partenaires stratégiques pour répondre aux crises interconnectées. Le nouvel investissement sera fourni par le HCR à Birao, dans le nord de la République centrafricaine, où les nouveaux réfugiés et les rapatriés du Soudan sont relocalisés, a indiqué le fonds de l'ONU.