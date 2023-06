Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé vendredi, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le "retrait sans délai" de la mission des Nations unies dans son pays (Minusma), dont il a dénoncé "l'échec" pour répondre au défi sécuritaire.

"Le réalisme impose le constat de l'échec de la Minusma dont le mandat ne répond pas au défi sécuritaire", a déclaré M. Diop devant les membres du Conseil de sécurité qui doivent se prononcer le 29 juin sur un renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix qui expire le 30 du même mois.

"La Minusma semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali", a-t-il estimé.

Et d'ajouter dans ce sens: "Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la Minusma et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la Minusma".