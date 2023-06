Lorsque la terre se dégrade et que l'eau se raréfie, les femmes et les filles sont le plus

durement touchées, et souffrent de manière disproportionnée du manque de nourriture,

de la raréfaction de l’eau et des migrations forcées, alerte le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

"La planète compte désormais 40 % de terres dégradées, ce qui met en danger la production alimentaire, menace la biodiversité, et aggrave la crise climatique", ajoute M. Guterres dans un message à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 17 juin de chaque année.

De plus, déplore-t-il, les pratiques agricoles non durables "abîment nos terres à une vitesse 100 fois supérieure au temps qu’il leur faut pour se régénérer naturellement".

Les femmes jouent un rôle vital dans la santé des terres.

Le chef de l’ONU appelle à l’occasion de cette journée célébrée cette année sous le thème, "Terre des femmes. Droits des femmes aussi", à l’égalité des genres dans le domaine des droits fonciers. "Faisons en sorte que les femmes et les filles puissent participer à la protection de notre ressource la plus précieuse".

Les sécheresses sont parmi les plus grandes menaces pour le développement durable, en particulier dans les pays en développement, mais aussi de plus en plus dans les pays développés.

Les prévisions estiment que d'ici 2050, les sécheresses pourraient toucher plus des trois quarts de la population mondiale.

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29 % depuis 2000, par rapport aux deux décennies précédentes.