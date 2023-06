La plage Mohamed-Guechi de Chetaïbi (Annaba) a accueilli samedi une variété de spectacles et d’activités de divertissement à l’occasion de l’ouverture officielle de la saison estivale 2023 dans cette wilaya.

De nombreux citoyens de la commune de Chetaïbi et de plusieurs hameaux isolés de cette collectivité côtière et montagneuses, ont afflué au centre-ville pour assister à la cérémonie d’ouverture de la saison estivale et profiter des spectacles animés par de jeunes scouts et des associations d’animation culturelle, artistique et sportive.

Les activités présentées à cette occasion, rehaussées par la présence du wali d’Annaba, Djamel-Eddine Berimi, de responsables de divers secteurs et d’un grand nombre d’associations de jeunes, ont donné lieu, entre autres, à des jeux de plage et des exhibitions de sports de combat.

De même que les jeunes spectateurs sensibilisés, pour l’occasion, à la préservation de l’environnement et à la prévention des incendies de forêts.

Pour rappel, les préparatifs ayant précédé l’ouverture de la saison estivale, dans la wilaya d’Annaba, qui compte 20 plages autorisées à la baignade réparties sur quatre communes (Annaba, El Bouni, Seraïdi et Chetaïbi), ont été marqués par le rappel de la gratuité de l’accès aux plages, ainsi que par de vastes campagnes de nettoyage avec mise en place de commodités pour les personnes aux besoins spécifiques et les automobilistes. Plusieurs manifestations récréatives seront organisées, tout au long de la saison estivale au niveau des plages de la wilaya, notamment des soirées artistiques et des compétitions sportives de jeux de plage, entrecoupées d’initiatives de sensibilisation visant à prévenir le danger de la toxicomanie et de la consommation de substances psychotropes, animées par plusieurs associations et clubs sportifs.