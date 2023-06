Douze plages ont été autorisées à la baignade dans la wilaya de Tlemcen durant la saison estivale en cours dont la cérémonie d’ouverture a eu lieu samedi à la plage de Marsa Ben M’hidi en présence des autorités de la wilaya.

Les plages, situées dans les communes de Marsa Ben M’hidi (4), Msirda Fouaga (3), Souk Tleta, Ghazaouet, Dar Yaghmoracene, Honaine et Beni Khellad, ont bénéficié de l'éclairage public et de l'eau, ainsi que le réaménagement des routes et des trottoirs, le ravalement des façades des bâtiments, entre autres opérations de nettoiement et d'embellissement, a indiqué le Directeur de wilaya du Tourisme et de l’Artisanat, Talbi Abdelmalek.

Par ailleurs, huit camps d'été d'une capacité globale de 2.425 lits ont été mis en place, ainsi que la mobilisation de plusieurs équipes d'agents de la protection civile pour la surveillance des plages, dont des plongeurs, ainsi que des ambulances, des embarcations pneumatiques et d'autres moyens de sauvetage et d'intervention, ajouté à cela la mobilisation d'équipes médicales au niveau des plages, a précisé le même responsable.

M. Talbi a souligné que la concrét isation du programme de divertissement et de loisirs, durant les vacances d’été, se fera à travers les plages par la Direction de la wilaya de la jeunesse et des sports (DJS), comportant des tournois sportifs, des soirées musicales et artistiques, des sorties et des campagnes de sensibilisation sur certains fléaux sociaux.

La Direction du commerce et de la promotion des exportations de Tlemcen œuvre, pour sa part, à surveiller les conditions d'hygiène des produits alimentaires et autres produits sur les plages, ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les dangers des intoxications alimentaires.

La cérémonie d'ouverture de la saison estivale 2023 a été marquée par l'organisation de diverses expositions auxquelles ont participé plusieurs directions, artisans et associations culturelles et sportives, avec la mise en place d'activités récréatives animées par des équipes folkloriques et sportives.