Le site touristique de la cascade de Hammam Debagh (wilaya de Guelma) a été visité au cours des cinq premiers mois de l’année en cours 2023 par 120.000 personnes de l’intérieur et de l’extérieur du pays, apprend-on samedi du directeur du tourisme et de l’artisanat.

Ce nombre de visiteurs accueillis entre janvier et mai passé par ce site classé patrimoine mondial a été établi sur la base des statistiques de l’Agence nationale de développement du tourisme qui en assure la gestion, a précisé Salah Bakel, à la wali de Guelma, Houria Aggoune en marge de la cérémonie d’ouverture de l’actuelle saison estivale depuis le site de cette cascade.

L’accroissement de l’affluence vers cette cascade en calcaire sculptée par les eaux chaudes qui jaillissent des tréfonds du site constitue un indicateur du bond fait par le tourisme dans la wilaya durant la période post-covid-19, a souligné le même responsable estimant que le nombre de visiteurs serait encore plus élevé si l’on ajoute les visiteurs de la région mitoyenne d’El Araïsse où l’accès est gratuit aux nombreuses familles qui préfèrent s’assoir sur s es pierres près des sources d’eau chaudes dont la température atteint jusqu’à 97 degrés selon les spécialistes.

Neuf agences touristiques de plusieurs régions du pays ont participé durant cette période à attirer les touristes de l’intérieur du pays et de l’extérieur vers la wilaya de Guelma et ses onze circuits touristiques naturels, religieux, culturel et historique, selon le même responsable.

Guelma compte 15 hôtels d’une capacité de 1.900 lits dont 1.415 lits se trouvent à l’intérieur de complexes touristiques thermaux des communes de Hammam Debagh et de Hammam Ouled Ali. L’ouverture de la saison estivale a donné lieu à l’organisation d’une exposition des produits artisanaux et des exhibitions folkloriques sur la place de la cascade en présence d’un public nombreux de curistes et visiteurs.