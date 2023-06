Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a supervisé, samedi à Alger, l'ouverture de la 24ème édition du Salon international de l'artisanat, avec la participation de plus de 290 artisans de différentes wilayas et de 57 autres venus de 15 pays.

Lors de la cérémonie d'ouverture de cette édition, qui durera jusqu'au 24 juin à l'esplanade de Riadh El-Fath, le ministre a relevé l'importance de ce rendez-vous qui coïncide avec le début de la saison estivale, rappelant que l'artisanat compte aujourd'hui un éventail d'activités qui assurent plus de 1,2 million d'emplois.

Mettant en avant l'impératif d'apposer un label sur le produit traditionnel national pour le protéger de toute éventuelle contrefaçon, M. Didouche a estimé que ce salon, auquel ont pris part des artisans de plusieurs pays (Tunisie, Egypte, Arabie Saoudite, Mauritanie, Sahara occidental, Turquie, Ukraine, Pakistan, Mali, Niger et Sénégal), se veut une opportunité pour promouvoir le produit local et échanger des expériences.

Cette édition a prévu, pour la première fois, un pavillon spécial à la catégorie des enfan ts pour leur permettre de savoir davantage sur l'industrie artisanale, et leur inculquer la culture de la préservation du patrimoine traditionnel authentique, a-t-il souligné. Le ministre du Tourisme a visité les différents stands du Salon, en présence de nombre de membres du gouvernement et de représentants des différents secteurs concernés, et a relevé les préoccupations des artisans qui ont mis en avant "la nécessité de mettre à leur disposition la matière première".