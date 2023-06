Le transfert technologique en Algérie fera l'objet, lundi et mardi à Alger, d'un workshop organisé par l'Académie des Sciences et des Technologies (AST), en présence d'experts algériens, dont certains de renommée mondiale, indique un communiqué de l'Académie.

L'événement, intitulé "Quels démarches et indicateurs pour la concrétisation du transfert technologique en Algérie ?", s’inscrit dans le cadre du programme d’actions pour l’année 2023 de l'AST et réunira des experts algériens dont certains de renom internationale, tels que le Professeur Kamal Youcef Toumi du MIT (USA), le docteur Belgacem Haba de Adeia (USA), ou encore le docteur Souheil Bezerouk de l'université de Southern New Hampshire (USA). Ceci, en plus d'experts issus de plusieurs secteurs nationaux, où ils ont pratiqué les questions de transfert technologique sous ses différentes facettes, précise la même source.

Plusieurs aspects seront abordés lors de cet atelier, allant de l'analyse des différentes formes de transfert technologique à des propositions concrètes alors qu'il sera ponctué d'échanges, de débats, d'un partage des expériences et des bonnes pratiques avec l'objectif de donner une autre dimension au transfert technologique en Algérie. Ce dernier étant un "enjeu majeur pour doper et stimuler le développement socio-économique du pays et relever les nombreux défis auxquels il est confronté", ajoute-t-on.

C'est notamment le cas dans les secteurs clés de l'économie, tels que l'énergie, les télécommunications, l'agriculture, la santé, détaille-t-on, évoquant "les défis multidimensionnels auxquels l’Algérie est confrontée, dont ceux directement liés à la technologie, sachant que, depuis plusieurs décennies notre pays s’efforce à s’approprier des industries vitales à son développement économique et sociétal".

"En réponse à ces nouveaux impératifs de développement, le transfert technologique constitue une partie d’une démarche à mettre en œuvre pour s’approprier les nouvelles technologies. Comme toute approche, le transfert technologique doit se concrétiser dans un cadre méthodologique approprié", souligne le communiqué. Par ailleurs, il est également "crucial de sensibiliser la population nationale à l'importance du transfert technologique et de l'innovation pour le développement du pays, en créant une culture de l'innovation et en incitant les jeunes talents à s'engager dans des car rières scientifiques et technologiques", conclut le communiqué de l'AST.