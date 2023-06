Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a déclaré, samedi-soir à Constantine, que les projets réceptionnés et en cours de réalisation "permettront à cette ville de retrouver sa place qui lui sied en tant que capitale de l’est du pays".

Intervenant dans la salle de conférences de l’hôtel Marriott, au cours d’une réunion avec les autorités de la wilaya de Constantine, le ministre a souligné que les projets livrés et ceux en cours de réalisation, ‘’dynamiseront le développement de cette région et lui feront retrouver son statut de capitale de l’est du pays’’.

Ces projets ont été concrétisés et suivis au moyen d’un travail collectif et d’une coordination entre les autorités exécutives et les élus, ce qui a permis de réceptionner certains projets dans les délais et de relancer certains autres après un gel qui aura duré plusieurs années, a ajouté M. Merad, notant que les autorités locales n’ont pas manqué de réclamer, auprès de son département ministériel, la levée du gel des projets en question, avant d’en confier la réalisation à des entreprises.

Le ministre a également souligné, dans ce contexte, l’impact des projets structurants qui seront réceptionnés le 5 juillet prochain au profit des secteurs de la santé, de l’habitat, de l’éducation et de la culture. M. Merad a fait savoir qu’à l’avenir, d’autres projets structurants relatifs, notamment, au secteur des travaux publics, dont la wilaya de Constantine a un besoin urgent pour développer ses infrastructures de base et encourager les investissements, seront inscrits et réalisés.

Le ministre a écouté un exposé détaillé sur la conduite du développement dans la wilaya de Constantine, et sur les secteurs les plus importants qui connaissent une ‘’dynamique de développement remarquable qui contribuera à améliorer les conditions de vie de la population’’.

Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda est intervenu à son tour pour évoquer les projets achevés et en cours de réalisation à travers la wilaya durant la période septembre 2022-juin 2023, et l’élaboration d’études techniques pour l’achèvement de 3 nouveaux groupes scolaires, un collège d’enseignement moyen (CEM) et 2 lycées.

Le chef de l’Exécutif local a également souligné que le secteur de l’habitat a vu la réception de 10.337 logements dans les différ entes formules. Au cours de la même période, la commune de Constantine a également été renforcée par plusieurs réalisations, telles que la réhabilitation de la place Ahmed Bey et le souterrain du centre-ville, l’aménagement du site du Monument-aux-Morts et de la rue Tatache Belkacem, en plus du lancement du projet de doublement de la route vers Djebel Ouahch et de l’aménagement du parc du Bardo qui sera mis en location, à l’instar du parc d’attractions de Djebel Ouahch qui a permis de générer des revenus à hauteur de 163 millions de dinars.