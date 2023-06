Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Brahim Merad, a affirmé samedi à Skikda que "l’Algérie s’est bien préparée et a mobilisé tous les moyens nécessaires pour lutter contre les divers feux de forêts au cours de l’été 2023".

Il a été procédé ainsi à la mobilisation de six (6) avions bombardiers d’eau, l’aménagement de terrains d’atterrissage pour hélicoptères dans plusieurs wilayas en plus d’autres mesures et la mobilisation des ressources humaines pour éviter ce qui s’est passé l’été 2022, a affirmé le ministre en marge de la cérémonie d’ouverture officielle de la saison estivale 2023. Le ministre a insisté sur "la nécessaire prévention des incendies de forêts", préconisant à ce propos d’associer l’ensemble des intervenants dont la société civile et les médias à la sensibilisation à l’importance de cette prévention.

Le ministre s’est enquis au début de sa visite dans la wilaya des conditions d’accueil des voyageurs à l’Entreprise portuaire de Skikda dont le PDG lui a présenté à l’occasion des explications sur les mesures prises pour l’accueil des membres de la communauté nationale résidant à l’étranger et les facilitations mises en place.

Le ministre a rappelé la grande importance accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux citoyens en général et, en particulier, aux membres de la communauté nationale résidant à l’étranger qu’il tient toujours à rencontrer lors de ses visites aux divers pays. M. Merad s’est également enquis des travaux de réaménagement du théâtre régional de Skikda dont la réouverture est annoncée ‘’prochainement’’.

La wali de Skikda, Mme Houria Medahi a fait état à l’APS de la fin des travaux d’un terrain d’atterrissage pour hélicoptères dans la région de ‘’Kef Fatma’’ dans la commune de Benazouz (Est de Skikda) qui sera prochainement inauguré. Inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre les incendies de forêts et la préservation de la sécurité des personnes et des biens forestiers, ce projet a mobilisé une enveloppe financière de 67 millions DA, rappelle-t-on. Ce terrain d’atterrissage qui vient consolider les capacités de la wilaya en matière de lutte contre les feux de forêts s’étend sur 12.000 m2, est-il indiqué.