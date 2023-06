La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance "CNEP-Banque" a lancé jeudi de nouvelles formules pour le financement des entreprises, ainsi qu'une plateforme permettant la vente directe de logements par internet.

Ces deux nouveaux produits ont été lancés, lors des travaux de la journée d'information organisée au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, du Président du Conseil d'administration de la Cnep-banque, Mustapha Chaabane, du Directeur général, Samir Tamrabet, du Délégué général de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), Rachid Belaid, d'un représentant de la Coordination nationale du patronat et d'hommes d'affaires. Destiné aux entreprises, "ce crédit d'exploitation offert par la CNEP-Banque est caractérisé par sa flexibilité.

Il est adapté aux besoins de chaque entreprise de manière à garantir la pérennité de ses projets", d'après les explications des cadres de la Cnep. Se disant confiant que le nouveau pro duit "garantira compétitivité et essor aux entreprises", les cadres de la banque ont assuré que la complémentarité entre les producteurs permettra de couvrir largement les demandes de financements émanant des entreprises et des professionnels à court, moyen et long termes.

Les crédits d'exploitation offrent une solution de financement à court terme qui permettra aux entreprises de couvrir leurs coûts opérationnels, l'objectif étant de "suivre l'évolution du marché et rester compétitif, d'ou la nécessité d'assurer des flux financiers constants", a affirmé la banque.

Les cadres de la banque ont expliqué que le lancement de ces produits de financement de l'exploitation s'inscrit dans le cadre de la politique de la CNEP-Banque pour l'appui des entreprises et des professionnels.

La CNEP Banque offre le financement de l'investissement dans le cadre de la création et de l'expansion des PME depuis 2011, a-t-on rappelé. Quant à la nouvelle plateforme "CNEP Market" qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque consistant en l'actualisation et la numérisation de ses services, elle permet la vente de logements réalisée dans le cadre d'offres immobilières directes via internet.

Deux formules sont proposées à cet effet, la première est dédiée aux clients épargnants et la deuxième pour les clie nts désirant réserver le logement de leur choix avant de finaliser l'opération au niveau de l'antenne CNEP-Banque la plus proche.

Restructuration des activités immobilières

Dans une déclaration à l'APS, M. Tamrabet a souligné que la plateforme permettra le traitement de tous les dossiers et la vente de logements en toute " transparence ".

Il a, en outre, souligné que les logements non vendus via la plateforme électronique, seront destinés à la vente directe, "ce qui permettra d'épuiser le stock de logements et de collecter des fonds à injecter dans la réalisation d'autres projets".

En ce qui concerne les activités immobilières de la banque, le DG de la "Cnep-Banque" a évoqué le lancement d'une opération de restructuration, en vu de détacher les activités immobilières de la "Cnep-banque", et "mettre en place une grande entreprise de promotion immobilière".

Il a, également, affirmé que cette entreprise serait dotée de tous les moyens nécessaires pour prendre en charge la réalisation projets de réalisation de logements, jusqu'à l'opérations de vente. Au sujet de l'accompagnement des investisseurs, M. Tamrabet a cité la mise en place " d'un arsenal juridique" ces deux dernières année , ce qui a permis d'apporter " des facilitations et des privilèges au investisseurs", soulignant l'importance du rapprochement les vues des banques et des investisseurs. L'intervenant a également insisté sur la disposition de la Cnep-banque à accompagner les investisseurs à travers les différentes étapes de leur investissements "jusqu'à ce que le projet soit assez rentable pour les deux parties", précisant que la "banque offre des taux d'intérêts des plus complétifs".