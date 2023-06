Un comité scientifique et technique de lutte contre la désertification et la restauration du barrage vert (LCDBV) a été installé, samedi à Alger, au niveau de l’Institut national de recherche forestière (INRF).

Ce comité, regroupant des scientifiques et des universitaires de différents instituts de recherche et d’universités, a été installé, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, par le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Hamid Bensaâd, en présence du Directeur général de la Direction général des forêts (DGF), Djamel Touahria et la représentante de la FAO en Algérie, Irina Buttoud.

Dans un message lu en son nom par le SG, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a mis en avant, à cette occasion, "l’importance de la science et de la recherche dans la concrétisation des différents programmes de lutte contre ce phénomène". "Nous avons un besoin urgent de solutions scientifiques innovantes pour accélérer le rythme de réali sation des programmes de lutte contre la désertification, notamment en ce qui concerne la production de plants pour le barrage vert et le choix des arbres adaptés aux changements climatiques" a-t-il souligné.

"Outre l’aspect environnemental, le choix des plants doit également tenir compte de l’aspect économique et social", a-t-il également précisé, tout en rappelant que "l’Algérie avait pris conscience dès l’indépendance des dangers de la désertification en luttant contre ce phénomène à travers la concrétisation de plusieurs programmes". A ce propos, il a cité "le barrage vert lancé dans les années 70 et qui est devenu une référence pour beaucoup de pays à l’échelle régionale, continentale et mondiale".

Pour sa part, la Directrice de la lutte contre la désertification et du barrage vert à la DGF, Saliha Fertas, a expliqué que "ce comité va déterminer les espèces végétales appropriées à chaque région dans un concept économique, écologique et social".

"L’objectif de l’installation de ce comité scientifique et technique est de faire participer les universités et les unités de recherche pour affiner les études écologiques et environnementales, notamment en matière de choix des espèces et d’identification des implants appropriés, tout en favorisant les solutions créatrices de richesse pour le pays", a expliqué la même responsable.

De son côté, Ouahid Zanndouche, chercheur et expert à l’INRF, a insisté sur l’importance de sélectionner des espèces adaptées aux conditions locales et capables de résister aux contraintes environnementales. Ce chercheur a fait observer que "l’aspect adapté pour la réhabilitation du barrage vert est généralement axé sur la sélection d’espèces végétales indigènes et adaptées aux conditions locales".

La Journée internationale de lutte contre la désertification qui coïncide avec le 17 juin, célébrée cette année sous le slogan "Femme, sa terre, ses droits", a pour but de mettre en avant le rôle incontournable de la femme dans la gestion durable de la terre et la lutte contre la désertification.