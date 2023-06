Les travaux de rénovation de 137 immeubles du vieux bâti situés au centre ville d’Oran seront lancés prochainement, a annoncé jeudi le wali d’Oran Saïd Sayoud. M. Sayoud a indiqué, lors des travaux de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW), que les services du premier ministère ont donné leur aval pour l’octroi d’un montant financier à la wilaya d'Oran pour la prise en charge de la rénovation et la réhabilitation de 137 immeubles du vieux bâti, au centre ville d’Oran, notamment dans les quartiers "Haï Nasr" (ex-Derb), "Sidi El Bachir" (ex plateaux) et "Sidi El Houari".

Le wali a ajouté que les travaux ayant débuté récemment pour la réhabilitation de 33 immeubles anciens, situés au centre ville d’Oran, seront financés sur budget de la wilaya, indiquant que cette opération se poursuivra jusqu’à la fin de la réhabilitation des immeubles du centre ville selon une estimation financière effectuée par les experts de l’ordre de 3 milliards DA.

Concernant les commerçants exerçant dans les locaux, situés aux sous sols des immeubles, qui ont été démolis ou qui men acent ruine, Said Sayoud a fait observer que "les propriétaires des immeubles ayant fait l’objet d’une démolition par crainte d’effondrement ont bénéficié du droit de les reconstruire à l’identique, dans le strict respect de l’aspect architectural et en confortant la structure du bâti, outre la préservation des locaux existant en sous-sol".

Le chef de l’exécutif a ajouté qu’"un débat sera ouvert entre les services de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), la wilaya et les propriétaires des immeubles en copropriété, pour trouver une solution permettant la restauration de ces immeubles et la réalisation des locaux pour les commerçants qui les exploitent actuellement".

D'autre part, M. Sayoud a annoncé le lancement, par la commune d'Oran, d’une étude relative à la réhabilitation de quatre places publiques du centre-ville, en prévision du lancement des travaux, à savoir les places "1er Novembre", "Tahtaha" à Haï M’dina Jdida, la place de République à Sidi El Houari et la place de la "Bibliothèque municipale".

L’Assemblée populaire de la wilaya, examinera, aujourd’hui jeudi, le budget supplémentaire pour l’année 2023 et la session estivale, deux dossiers inscrits à l’ordre du jour, outre la décision de création d’une entreprise de wilaya pour gérer le "village méditerranéen" en tant qu’équipement touristique, qui sera soumise aux délibérations.