Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a donné samedi le coup d’envoi de la saison estivale de l’année 2023 à partir de la plage des "Sablettes" à Alger.

Dans une déclaration à la presse suite à une visite à la Promenade des "Sablettes", lors de laquelle il a inspecté les moyens humains et matériels déployés, M. Rabehi a évoqué l'existence de 61 plages autorisées à la baignade, ainsi que l'affrètement de fauteuils flottants de mise à l'eau au profit des personnes aux besoins spécifiques, afin qu'elles puissent profiter de cette activité.

De nouvelles décisions ont également été prises pour cette saison, dont la régulation de la circulation des jets-skis, et l'interdiction des animaux de compagnie sur les plages, ajoutent les services de wilaya.

En ce qui concerne les places de parking au niveau des plages, 523.014 places seront mises à disposition des estivants en prévision de la nouvelles saison estivale.

Un programme riche a également été mis sur pied, prévoyant une riche animation culturelle, de loisirs et sportive ainsi que des soirées, en sus d'expositions d'artisanat au niveau de la promenade des Sablette s et de Bordj El Kiffan, ajoute la même source.

Le programme sportif prévoit aussi des compétitions de tennis de table, de volleyball, et autres sports nautiques au niveau de la Promenade des Sablettes et Bordj EL Kiffan.

Au volet Transport, six (6) bus d'excursion seront mobilisés sur deux (2) axes routiers, à une fréquence régulière, et ce, entre 8:00 et 20:00, le premier axe desservant la gare routière de Kharrouba (Caroubier) vers Ben Aknoun, en passant par le jardin d'essai du Ruisseau, et par Bir Mourad Rais, tandis que le deuxième axe au départ du Caroubier, desservira les stations du 1er Mai, du Ruisseau, en passant par le Mémorial du Martyr et le Jardin d'essai.

L'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) consacrera pour sa part, vingt (20) bus pour desservir plus de dix (10) axes, entre 8:00 et 20:00, assurant la navette depuis 11 sites des quartiers d'Alger-centre vers les plages, avec extension des horaires de transport.

En outre, une navette nocturne s'étalant de 19:00 à 00:50, desservira par le biais de 21 bus, plus de 21 axes routiers, en sus du service pris en charge par le métro d'Alger, étendu jusqu'à 23:00.

Les services de wilaya ont également rappelé la mobilisation de 9.600 agents déployés pour les besoins de la saison estivale, dont 820 pour la pris e en charge de la préparation des plages, 1.100 agents de protection civile, 950 agents de surveillance saisonniers, 150 encadreurs et plus de 185 agents de sécurité au niveau des plages.