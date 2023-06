L’Algérie accueille, dimanche, la 34ème réunion du groupe de travail technique (TWGM) de l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA), a indiqué samedi un communiqué du ministère.

"Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, procédera dimanche, à l’ouverture des travaux de la 34ème réunion du groupe de travail technique (TWGM) de l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA), accord dont l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est dépositaire", a précisé la même source.

Ce "grand événement régional réunira, sous la présidence de l’Algérie, trente-deux (32) hauts représentants des Etats parties de l’Accord, les présidents des comités de l’AFRA ainsi que le Directeur général adjoint de l’AIEA - Chef du Département de la coopération technique, M. Hua Liu et des fonctionnaires de l’AIEA, pour examiner l a mise en œuvre des activités en cours de l'AFRA, étudier les propositions de nouveaux projets et formuler des recommandations à ce sujet en vue de leur inclusion dans le programme suivant de l'AFRA", a ajouté le communiqué.

Il y a lieu de souligner que l’Algérie est appelée à assurer la présidence de l’AFRA, pour une année, à compter du mois de septembre 2023, a fait savoir le ministère.

"En tant que pays co-fondateur de l’Accord régional AFRA, et depuis l’entrée en vigueur de cet Accord en avril 1990, l’Algérie a toujours appuyé les efforts déployés en vue de consolider et de pérenniser la coopération entre les Etats parties africains, et réaffirme constamment son engagement aux activités régionales menées dans ce cadre, ainsi que son attachement à la réalisation de l'objectif principal de hâter et d’accroître la contribution de l’énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le continent en entier", a-t-on souligne de même source.