La Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) a lancé une campagne visant à sensibiliser aux opportunités de commerce agro-exportateur, a indiqué l'organisation régionale dans un communiqué vendredi. Le communiqué publié par la CAE à Arusha, ville du nord de la Tanzanie, indique que les opportunités commerciales agro-exportatrices ont été créées grâce au Programme d'amélioration de l'accès aux marchés (MarkUp) de l'Union européenne (UE) et de la CAE.

Le communiqué précise que grâce à cette campagne, les petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne de valeur agricole, les coopératives et les agriculteurs, ainsi que les entités gouvernementales de la CAE auront accès à des informations et à des outils sur le commerce agro-exportateur.

S'exprimant lors du lancement de la campagne, Flavia Busingye, directrice par intérim des douanes au secrétariat de la CAE, a dit que le programme MarkUp avait créé de nombreuses opportunités commerciales pour les PME agricoles de la région. "La campagne MarkUp : Growing agri-export markets" a pour objet de sensibiliser aux opportunités du commerce agricole et de démon trer que les marchés internationaux sont à la portée des exportateurs d'Afrique de l'Est, a dit Mme Busingye.

Depuis son lancement en 2018, le programme MarkUp a généré des ressources utiles pour la croissance des agro-exportations dans cinq Etats membres de la CAE, à savoir le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, a précisé Mme Busingye. Les autres Etats membres de la CAE sont le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo.