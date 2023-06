La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a collecté environ 22.000 poches de sang de différents groupes sanguins durant les cinq premiers mois de l’année en cours, a-t-on appris mercredi auprès de cette instance.

Durant la période allant du 1er janvier au 31 mai derniers, 21.712 poches de sang de différents groupes sanguins ont été collectées, a-t-on indiqué auprès de la DSP à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de don de sang, coïncidant avec le 14 juin de chaque année.

Les campagnes de don de sang, organisées dans les mosquées, les places publiques et les universités, ont permis la collecte de 52 % de poches de sang, alors que le Centre de transfusion sanguine a, pour sa part, collecté 44 % et ce, au travers six établissements, à savoir l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er novembre 1954, le Centre hospitalo-universitaire Dr Benzerdjeb, l’Etablissement hospitalier anti-cancer Emir Abdelkader, l’Etablissement hospitalier Dr Mohamed Seghir Nekkache à El Mohgoun et l’Etablissement hospitalier spécialisé en pédiatrie Boukhroufa Abdelkader.

D’autre part, pendant le mois sacré de Ramadhan au cours duquel plus de 30 opérations ont été organisées, plus de 5.000 poches de sang de indifférents groupes sanguins ont été collectées.

La Direction de la santé et de la population d’Oran a lancé un riche programme de promotion de don de sang, comprenant des journées de sensibilisation et d’organisation de diverses opérations de collecte de cette substance vitale au niveau du centre de transfusion sanguine, des mosquées, des places publiques et également pour honorer les plus grands donneurs de sang de la wilaya pour les remercier et, par ricochet encourager les autres à faire don de leur sang.