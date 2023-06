La première promotion d’agents manipulateurs en radiologie et imagerie médicale est sortie jeudi à l’Institut national de formation paramédicale (INFPM) de Bordj Bou Arreridj.

Cette promotion se compose de 45 techniciens en maintenance et exploitation des appareils de radiologie qui renforceront les services de radiologie des établissements hospitaliers et polycliniques de la wilaya de sorte à rattraper le déficit enregistré en ce domaine, a indiqué la directrice de l’INFPM Nora Merazga en marge de la cérémonie de sortie.

Deux autres promotions composées de 88 infirmiers de santé publique et de sages-femmes sortiront "prochainement" de cet institut, a annoncé la même responsable, soulignant que les préparatifs sont en cours pour ouvrir de nouvelles spécialités à partir de la prochaine année 2023-2024 à la faveur de la régularisation du statut administratif et juridique de l’institut et l’obtention de l’arrêté de sa création en janvier passé.

Au cours de cette année, cet institut a reçu 500 nouveaux étudiants dans les spécialités d’infirmiers de santé publique, de sages-femmes et de manipulateurs en radiologie.