Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian, avec lequel il a évoqué les relations entre les deux pays, le renforcement de la coopération bilatérale et le partenariat stratégique global, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

La rencontre tenue jeudi, s'est axée sur les relations algéro-chinoises et la volonté ancrée des deux pays de "renforcer la coopération bilatérale et le partenariat stratégique global", a précisé le communiqué, ajoutant que le ministre de la Santé a salué, à cette occasion, la coopération "fructueuse et privilégiée" ainsi que "la profondeur des relations entre l'Algérie et la Chine, peuples et gouvernements, émaillées dans leur dimension historiques par de nombreuses stations reflétant les liens d'amitié à travers notamment l'échange de missions scientifiques et médicales entre les deux pays".

L'ambassadeur de la République populaire de Chine a salué, pour sa part, le niveau de coopération atteint par les deux pays mettant en avant "la volonté de la Chine de la renforcer davantage pour atteindre des niveaux plus hauts", ajoute la même source.

La rencontre était l'occasion d'évaluer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, et de discuter des moyens de renforcer le partenariat bilatéral notamment en matière de formation et d'échange d'expériences.

Pour célébrer la coopération étroite entre les deux pays, "une cérémonie sera organisée en l'honneur des membres de la 27e Mission médicale chinoise, qui quittera prochainement l'Algérie, avant d'accueillir la 28e Mission dans le cadre du protocole de coopération dans le domaine de la santé, qui sera signé entre les deux parties", indique le communiqué ajoutant que "cette cérémonie est un signe de reconnaissance et de considération pour les médecins chinois eu égard à leur apport aux côtés de leurs collègues algériens dans la prise en charge du citoyen algérien".