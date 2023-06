Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a souligné, jeudi à Alger, la contribution de l’imagerie médicale à l’amélioration de la qualité des soins, tout en insistant sur l’importance de la formation et de la mise à niveau des connaissances pour les praticiens algériens dans ce domaine.

"L’imagerie médicale est une discipline clés pour le diagnostic précoce, la prévention et le traitement des maladies.

Elle contribue à améliorer la qualité des soins et à réduire la morbidité et la mortalité", a déclaré le ministre à l’ouverture des 20èmes Journées Algéro- françaises de Radiologie et d’Imagerie médicale, organisé par la Société algérienne de Radiologie et d’Imagerie médicale (SARIM), en collaboration avec la société française de radiologie (SFR).

Il a ajouté que cette spécialité est "hyper centrale et au carrefour de toutes les spécialités car chacun a besoin d’images et peu de diagnostics sont posés de nos jours sans imagerie", relevant les "défis majeurs" auxquels la radiologie est confrontée, à savoir, a-t-il expliqué, les avancées technologiques majeures, d’un e ampleur que peu de spécialités ont connue.

"A cela s’ajoutent les besoins croissants des populations et les contraintes économiques surtout que l’Algérie est confrontée à la fois aux priorités sanitaires des pays en développement et à celles des pays développés avec une progression rapide des maladies non transmissibles", a-t-il poursuivi, citant les pathologies dites modernes comme les maladies neuropsychiatriques, les cancers, le diabète, les pathologies respiratoires, digestives et cardiovasculaires, etc.

Autant de maladies pour lesquels l’imagerie joue "un rôle majeur", aussi bien dans le diagnostic que dans le traitement (radiologie interventionnelle), a encore observé le ministre, avant de qualifier cette édition d’"événement le plus important" pour la SARIM qui propose plusieurs formations spécialisées tout au long de l’année. "Cet événement scientifique est le fruit d’une longue et fructueuse coopération entre nos deux pays dans le domaine de la santé. Il témoigne de notre volonté commune de promouvoir l’excellence, l’innovation et le partage des connaissances dans le domaine de la radiologie", a-t-il dit.

M. Saihi a estimé que cette rencontre permettrait aux professionnels de "se former, de se mettre à jour et d’échanger sur les dernières nouveautés et les meilleures pratiques da ns les domaines de l’imagerie oncologique thoracique et urologique, la neuroradiologie diagnostique et interventionnelle et l’imagerie cardio-vasculaire".