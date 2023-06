Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de boxe (FAB), réunis samedi en session ordinaire (AGO) au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales de Souidania (Alger), ont adopté les bilans moral et financier de l'exercice 2022.

Les travaux de l’AGO se sont déroulés en présence de 38 membres au droit de vote sur les 57 que compte l’AG de la FAB (28 ligues et dix meilleurs clubs classés), en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les membres de l'AGO ont procédé d'abord à l'examen et étude du bilan moral de l'exercice 2022 qui a été finalement approuvé par 21 membres contre 14 bulletins ''non'' et trois abstentions.

"L'année 2022 a été historique pour la boxe algérienne, notamment pour la sélection féminine qui a été sacrée au championnat d'Afrique au Mozambique et la consécration aux Jeux méditerranéens d'Oran, ainsi que les deux médailles mondiales d'Imane Khelif et Chaib Ichrak à Istanbul", a déclaré à l'APS Abdelfetah Belaribi, président par intérim de la FAB.

Les membres de l'AGO ont passé ensuite à la lecture et l’adoption du bilan financier de l'année 2022, qui a été adopté par 22 membres, contre 12 bulletins ''non'' et 4 abstentions. Plusieurs anomalies en matière de gestion financière de l'instance fédérale ont été relevées par des membres de l'AGO, notamment par la commission de suivi de la gestion financière.

"La situation actuelle de notre discipline et les enjeux et défis qui nous attendent durant cette année qui précède les Jeux Olympiques de Paris 2024, demande à chacun de nous de travailler la main dans la main pour sa stabilité'', a ajouté Belaribi à l’APS . Abdelfetah Belaribi est le président par intérim de la Fédération algérienne de boxe (FAB), après le retrait de son président, Youcef Khelifi, rappelle-t-on.