Les équipes nationales algériennes U16 ''garçons et filles" prendront part au Championnat arabe de la catégorie, prévue en Jordanie du 18 au 26 juin, a annoncé samedi, la Fédération algérienne de basketball (FABB) sur sa page Facebook.

Ce rendez-vous qui permettra aux sélections nationales de préparer le prochain Championnat d'Afrique de la catégorie, verra la participation du pays hôte (Jordanie), de l'Algérie, de l'Egypte et de la Tunisie.

La sélection algérienne garçons entamera la compétition dès dimanche contre la Tunisie au premier tour préliminaire avant d'enchainer lundi contre l'Egypte puis la Jordanie, mercredi. La première demi-finale opposera samedi 24 juin (17h00), le leader du tour préliminaire contre le quatrième, tandis que la deuxième demi-finale regroupera le second au troisième (19h00). Le match pour la troisième place est prévue le dimanche 25 juin, alors que la finale est programmée le lundi 26 juin. Chez les filles, l'équipe algérienne débutera le tournoi contre la Jordanie dimanche avant d'affronter successivement la Tunisie (20 juin) et l'Egypte (21 juin). Les demi-finales se dérouleront le 23 juin et la Finale le 26 juin 2023.

Programme des sélections algériennes au premier tour préliminaire:

Garçons:

Dimanche 18 juin 2023:

13h00: Algérie - Tunisie

Lundi 19 juin 2023:

15h00: Algérie - Egypte

Mercredi 21 Juin 2023:

17h00: Algérie - Jordanie.

Samedi 24 juin (1/2 finale)

17h00: 1er -4e

19h00: 2e- 3e

Dimanche 25 juin

19h00: Match de classement (3e place)

Lundi 26 juin 19h00 : Finale

Filles:

Dimanche 18 juin 2023

17h00 :Jordanie- Algérie

Mardi 20 juin

15h00: Algérie- Tunisie

Mercredi 21 juin

15h00: Algérie- Egypte

Vendredi 23 juin (1/2 finale)

17h00: 1er - 4e

19h00: 2e- 3e

Dimanche 25 juin

17h00: Match de classement (3e place)

Lundi 26 juin

17h00: Finale.