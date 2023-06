Les basketteuses du MC Alger ont conservé le trophée de la Coupe d'Algérie féminine de la discipline en s'imposant devant Hussein-Dey Marines sur le score de 45-38, en finale de l'édition 2022/2023 disputée vendredi à Staouéli (Alger).

A la faveur de ce succès, les basketteuses du MC Alger décrochent le septième trophée de l'histoire du club, après ceux remportés en 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 et 2022 et s'adjugent le double Coupe-Championnat de la saison 2022/2023.

Dans cette quatrième finale consécutive entre les deux meilleures formations algériennes, les basketteuses du MCA ont réussi à imposer leur rythme sur le match, en s'appuyant sur une solide défense et leur joueuses d'expérience à l'image de Nadia Isli "MVP" de la finale avec 17 points.

Après un premier quart-temps équilibré bouclé sur le score de (14-13), le Cinq du MCA a accentué son avance dans le deuxième quart (25-20), face à une méconnaissable équipe d'Hussein-Dey en manque de rythme et très maladroite aux tirs. Au retour des vestiaires, Asli et ses coéquipières ont étouffé leurs adversaires e n défense provoquant plusieurs pertes de balles des joueuses d'Hussein-Dey, converties en paniers faciles pour les Mouloudéenes qui ont fait grimpé l’écart à 11 points à la fin du 3e quart (39-28).

Dans le dernier quart-temps, les Marines ont réussi à recoller au score en revenant à deux points (38-40), mais Asli encore une fois a scellé la victoire de son équipe en inscrivant un panier plus la faute à 30 secondes du coup de sifflet final, qui a donné sept points d'avance au MCA (45-38). Dans une déclaration à l'APS, la coach du MC Alger, Rachida Belaidi, s'est dite "très fière" de ses joueuses après une saison très difficile, en raison des difficultés financières que traverse le club.

"Nous avons réussi à conserver le doublé grâce à la volonté des joueuses, qui n'ont rien laché durant toute la saison malgré les conditions difficiles que nous avons traversé. Un très grand bravo à elles", a-t-elle déclaré.

De son côté, l'entraineur de Hussein-Dey Marines Mokrane Benabes a estimé que cette finale s'est jouée à quelques détails et l'expérience des joueuses du MC Alger a fait la différence dans le money-time. "Nous sommes passés à côté de notre match en attaque et nous avons tout de même réussi à recoller au score dans les dernières minutes, mais la précipitation de nos joueuses a provoqué beaucoup de pertes de balles, qui ont profité au Mouloudia que je félicite pour cette victoire", a-t-il dit.

Cette finale était la quatrième confrontation entre le MC Alger (ex GS Pétroliers) et Hussein-Dey Marines à ce stade de la compétition. Le MC Alger mène désormais avec trois trophées remportés en 2018 (74-50), 2022 (74-47) et 2023 (45-38), contre une victoire des Marines en 2019 (71-70). Les finales des éditions 2020 et 2021, n'ont pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid-19, rappelle-t-on. Finale de la Coupe d'Algérie (dames):

Hussein-Dey Marine - MC Alger 38-45.