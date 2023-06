Le Président-Directeur général de l’Entreprise publique économique de gestion touristique (EPEGT) de Sidi Fredj, Saïdi Abdelhak Lalouani, a fait état de la préparation d'une étude pour le lancement de l'opération de rénovation de l'hôtel El-Manar à la fin de l'année en cours, à l'instar d'autres sites touristiques qui font actuellement l'objet d'un aménagement de grande envergure.

Dans une déclaration à l'APS, M. Saïdi a affirmé que la partie basse de l'hôtel El-Manar (l'espace de réception et plusieurs chambres et appartements avec aménagement des espaces attenants à l'hôtel) connaitra, fin décembre 2023, le lancement d'une opération de rénovation de grande envergure, après la finalisation de la préparation de l'étude tracée à cet effet, soulignant que 2,5 Mds Da ont été alloués à cette opération.

Le même responsable a insisté sur la nécessité de préserver le caractère architectural authentique de l'hôtel, qui a été conçu par le célèbre architecte "Fernand Pouillon" dans les années 1970.

La modernisation et la réhabilitation du port de plaisance de Sid i Fredj et de ses structures sont également en cours, d'autant que ces espaces se démarquent par un caractère culturel et historique qui doit être conservé, a-t-il dit.

M. Saïdi a précisé, à ce propos, que plus de 28 appartements jouxtant le port seront aménagés, outre la réalisation d'un musée historique et l'aménagement du restaurant "Korso", célèbre pour son architecture inspirée de l'ancienne cité de la Casbah.

M. Saïdi a affirmé, par ailleurs, qu'à l'occasion de la saison estivale 2023, un riche programme culturel, artistique et de loisirs est prévu à travers la signature d'un accord de coopération avec l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), qui prendra en charge ces activités au niveau du théâtre de plein air "CASIF", rouvert récemment après sa rénovation.

Ces activités qui seront lancées fin juin et se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2023, seront élargies aux espaces du port de plaisance au profit des enfants, et aux hôtels avoisinants dont les deux hôtels du Port et d'El-Marsa.

Pour la promotion des prestations, le même responsable a indiqué que 63 stagiaires suivaient actuellement une formation de 5 jours au niveau de l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Alger (ESHRA) à Aïn Benian, en art culinaire et réception, estimant que la forma tion et le recyclage constitue un élément essentiel pour l'amélioration des prestations touristiques.

Il a, en outre, rappelé, la signature avec l'Ecole nationale d'administration (ENA) d'un accord de coopération pour la formation des gérants des établissements touristiques, ajoutant que le programme de formation se poursuivra et concernera les agents de sécurité et les gérants d'hôtels afin d'améliorer les prestations conformément aux normes internationales en vigueur.